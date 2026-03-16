Casi 220.000 euros para salvar el puente centenario sobre el río Eria: la Diputación de Zamora adjudica la reparación integral

La Diputación de Zamora ha adjudicado las obras de reparación del puente sobre el río Eria, situado en la carretera ZA-P-1511, en la travesía de Villaferrueña, a la empresa Retineo Ingeniería S.L por un importe de 219.414,16 euros.

Una cantidad que supone una baja del 15,66 por ciento respecto al presupuesto de licitación de 260.154,34 euros.

Esta infraestructura es estratégica para las comunicaciones de la comarca del Eria y la obra está financiada con cargo al superávit de 2024 y forma parte del Plan Extraordinario de Inversiones 2025-2027 impulsado por la institución provincial.

El plazo de ejecución es de tres meses a contar a partir de la firma del acta de replanteo de las obras.

Un puente centenario

El puente, que cuenta con más de 100 años de historia, está formado por siete vanos de 15 metros y tiene una anchura de cuatro metros.

Su tablero, de tipología pi, presenta nervios y losas que serán objeto de una intervención completa para garantizar su seguridad y prolongar su vida útil.

Las obras prevén la sustitución de los elementos de apoyo por apoyos elastoméricos modernos; la reparación de desperfectos en tablero, pilas y estribos y la reconstrucción de las juntas de dilatación y limpieza de los espacios entre vigas.

También el tratamiento del hormigón y de las armaduras dañadas, con picado, saneo y aplicación de mortero especializado; y se completará con el izado del tablero mediante equipos hidráulicos, para permitir el reemplazo seguro y preciso de los apoyos.

Todas estas actuaciones permitirán mejorar de forma sustancial la resistencia estructural del puente y asegurar su correcto funcionamiento durante las próximas décadas.

Infraestructuras provinciales

La reparación de este puente forma parte del esfuerzo inversor extraordinario de la Diputación, orientado a reforzar la seguridad, mejorar la movilidad y modernizar la red viaria provincial, contribuyendo a la cohesión territorial y al desarrollo económico del medio rural.