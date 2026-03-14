El mapa que puede cambiar el futuro rural de Zamora: conecta servicios, empleo y cuidados entre los mayores

La Diputación de Zamora avanza en la transformación digital del medio rural con la puesta en marcha de un ambicioso mapeado territorial que conecta municipios, recursos y servicios clave en toda la provincia.

Esta iniciativa, integrada en el proyecto europeo Silver Jobs, se presenta como una herramienta estratégica para afrontar dos de los grandes desafíos del territorio: el envejecimiento de la población y la despoblación rural.

El nuevo recurso, desarrollado como un mapa interactivo, recopila información detallada sobre cada uno de los municipios zamoranos.

A través de esta plataforma digital es posible conocer de forma global las características de cada localidad, desde infraestructuras y equipamientos hasta los servicios disponibles para la ciudadanía.

Uno de los aspectos más destacados del mapeado es su enfoque en la llamada economía plateada o “Silver Economy”, un sector en crecimiento vinculado a las necesidades de la población mayor.

En este sentido, el sistema incorpora un apartado específico dedicado a los recursos sociosanitarios existentes en la provincia, como residencias, centros de día, centros comunitarios y servicios de ayuda a domicilio distribuidos en los distintos núcleos poblacionales.

Según subrayan desde la institución provincial, estos servicios son pilares fundamentales para mejorar la atención a las personas mayores y, al mismo tiempo, generar oportunidades de empleo local.

Mapa interactivo recursos municipales - Silver Jobs Dip. Zamora

El mapa permite así identificar con mayor precisión la situación de cada municipio, detectar carencias y planificar futuras actuaciones que refuercen la cobertura de cuidados y servicios de proximidad.

Además, el mapeado territorial se plantea como un instrumento clave para fomentar la cooperación entre administraciones, entidades locales y agentes sociales, contribuyendo a impulsar un modelo económico basado en la cohesión territorial.

Entre sus objetivos se encuentran también el desarrollo de programas de formación profesional y la creación de empleo de calidad vinculado a los cuidados y la atención sociosanitaria.

El proyecto Silver Jobs, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa POCTEP, se consolida así como una oportunidad de desarrollo para la provincia de Zamora, apostando por la innovación y el conocimiento del territorio para mejorar la calidad de vida de la población sénior.

Tecnología al servicio de las personas mayores

Dentro de esta estrategia, el proyecto ha impulsado recientemente el Centro de Innovación Social (CIS) ubicado en Granja de Moreruela.

Este espacio, ya en pleno funcionamiento, se perfila como un referente en atención sociosanitaria digital para personas mayores, incorporando tecnologías avanzadas como robots asistenciales, sistemas de telemedicina preventiva y herramientas de seguimiento digital.

El centro está gestionado por la Diputación provincial y cuenta con la colaboración de entidades como la Cámara de Comercio de Zamora, la UNED Zamora, la Câmara Municipal de Bragança, el Instituto Politécnico de Bragança y la Fundación Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León.

Además del centro principal, la red se completa con dos antenas territoriales en Benavente y Villalpando, configurando un ecosistema de proximidad que refuerza la formación, la innovación y la creación de empleo en la provincia.

Con iniciativas como este mapeado territorial y la red de innovación social, la Diputación de Zamora busca transformar los desafíos del envejecimiento y la despoblación en oportunidades reales de desarrollo, posicionando a la provincia como un referente en innovación aplicada al envejecimiento activo y a la economía plateada.