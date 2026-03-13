Verano de aventuras en Zamora: abre el plazo para el campamento que mezcla ciudad, río y Sanabria

El vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte y el diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto Sevillano en el Campamento Transfronterizo de 2025.

La Diputación de Zamora acaba de anunciar la apertura del plazo de solicitudes para participar en el Campamento Transfronterizo, la actividad cultural y lúdica por excelencia del verano, destinada a niños y jóvenes de la provincia.

La iniciativa se celebrará en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques y contará con dos turnos este verano: del 19 al 26 de julio para niños de 9 a 14 años y del 2 al 9 de agosto para jóvenes, no tan niños, de 15 a 18 años.

La Diputación ofrece 64 plazas, unas 32 por turno, quedando abierto el plazo para presentar las solicitudes desde este lunes 16 de marzo hasta el domingo 22.

Si la demanda supera las plazas disponibles, como suele ser habitual, se realizará un sorteo público el martes 7 de abril a las 10:00 horas en el Salón de Plenos del Palacio de la Encarnación.

El precio de la actividad es de 100 euros por usuario y las solicitudes pueden presentarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Diputación o de manera presencial en el edificio de la Plaza de Viriato.

El campamento se desarrollará en un entorno privilegiado, junto al río Duero, y propone un completo programa de actividades: rutas de senderismo, excursión a Sanabria, talleres de coctelería sin alcohol, tiro con arco, visitas guiadas por la ciudad de Zamora.

Además de un taller sobre el impacto de las redes sociales, entre otras experiencias diseñadas para fomentar la creatividad, la convivencia y el aprendizaje de los niños participantes.