Zamora se vuelca con el 8M: una gran manifestación, teatro, exposiciones y cine gratis

Presentación de las actividades para el 8M en el Ayuntamiento de Zamora, este jueves

Zamora se ha volcado con la reivindicación el 8M y ha presentado un amplio catálogo de actos y eventos. Las actividades programadas desde la concejalía de Igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer comienzan en la tarde de este jueves con la obra teatral 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos', a partir de las 20:30 horas.

Esta representación forma parte de un ciclo que comprende 'Teoría King Kong', el día 12 de marzo, y 'Leonora', que se podrá ver el día 19. Las tres representaciones se realizarán en el Teatro Principal. "Son tres miradas sobre el mundo femenino que inquietan, revolucionan y cuando menos invitan a reflexionar", ha explicado la concejala Auxiliadora Fernández.

Desde la Asamblea 8M se ha organizado la manifestación que se celebrará el próximo domingo, a partir de las 12:00 horas, que partirá de la plaza de La Marina hasta la Plaza Mayor. En este mismo escenario, al finalizar la marcha, se celebrará un concierto a cargo del grupo Las Titis.

Por su parte, desde el Movimiento Feminista Libres e Iguales, Lola Estévez ha explicado que se ha organizado un ciclo de cine durante marzo, abril y mayo, con una proyección al mes. La primera será el 12 de marzo con la película 'Las buenas compañías'. El 9 de abril 'Leer Lolita en Teherán' y el 7 de mayo 'Verano en diciembre'. Las tres proyecciones se realizarán en los multicines Zamora, con entrada gratuita hasta completar aforo.

A estas actividades se une la exposición fotográfica que se inaugurará el próximo martes 10 con trabajos de los alumnos de los ciclos audiovisuales del IES La Vaguada.

Según han explicado Selena Miguel y Sofía Vega, estudiantes que han participado en la exposición, la muestra se compone de dos series de fotografías y tres cortometrajes que abordan, desde el humor, "la visión de los jóvenes sobre las desigualdades que existen actualmente".