Zamora reivindica la artesanía como motor económico con Ars Textum: "Una metáfora de lo que une, fluye y transforma"

La artesanía y el río Duero vertebrarán la programación de la bienal Ars Textum, que celebrará su edición de 2026 del 11 al 13 de marzo en el Museo Etnográfico de Castilla y León bajo el título 'El Duero como arteria creativa'.

La cita de este martes en Zamora convertirá a la ciudad en punto de encuentro de artesanos y creadores de diferentes disciplinas con el objetivo de conectar la tradición artesanal con los sectores creativos contemporáneos.

El programa se estructura en torno a tres grandes enfoques: confluencias creativas, innovación y tecnología, y sostenibilidad y futuro.

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, destacó que estas jornadas permiten "volver a sentarnos para hablar sobre artesanía y sus técnicas", subrayando la voluntad de poner en valor su dimensión cultural y su potencial como motor económico y de desarrollo.

La iniciativa cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación y Caja Rural de Zamora.

La organizadora del evento, Begoña Pascual, explicó que el Duero ha sido elegido como eje temático por su carácter simbólico. "Es algo más que un eje geográfico, es una metáfora de lo que une, lo que fluye y transforma a su paso", señaló.

En esa línea transfronteriza, Ars Textum celebrará una segunda edición en Oporto del 25 al 27 de noviembre, reforzando el vínculo cultural y económico entre España y Portugal.

Ponencias y premio de fotografía

El programa arrancará el miércoles 11 con la jornada dedicada a las "Confluencias creativas", que incluirá la ponencia de Idoia Cuesta, la presentación del proyecto 'La poética del fuego y la tierra' y la entrega del I Premio Ars Textum de fotografía 'Artesanía e imagen'.

El jueves 12 estará centrado en la innovación y la tecnología, con la intervención de Víctor Hernández y una mesa redonda sobre narrativas expositivas en la que participarán Juan Bautista Rodríguez y Pepe Calvo. Por la tarde, se realizará una visita a Toro.

La última jornada abordará la sostenibilidad y el futuro del sector, con la participación de Miriam Loidi y Ana García para analizar el potencial estratégico de la lana zamorana.

El programa se completará con una visita guiada a la arquitectura románica de Zamora y una mesa transfronteriza con representantes de CEARTE, João Amaral y Cristina Mendes.

Impulsada por Ipsa Ratio, Ars Textum se consolida como una plataforma cultural y creativa itinerante que busca reforzar el papel de la artesanía en el presente y proyectarla como sector clave en el desarrollo económico y cultural del territorio.