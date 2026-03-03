El Ayuntamiento de Zamora aprueba el padrón del IVTM con cerca de 3 millones de euros en recibos

Una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Zamora. Imagen de Archivo.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado este martes los padrones cobratorios correspondientes al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y a la tasa por instalación de cajeros automáticos, fijando además el calendario de pago en periodo voluntario.

En el caso del IVTM para el ejercicio 2026, el padrón abarca un total de 37.771 recibos, que suponen un importe global de 2.960.255,28 euros.

El órgano municipal ha dado luz verde al padrón de la tasa por instalación de cajeros automáticos, que asciende a 12.500 euros distribuidos en 25 recibos.

El período de cobro voluntario, en ambos casos, se extenderá desde el 11 de marzo hasta el 11 de mayo, plazo durante el cual los contribuyentes podrán abonar los importes sin recargos.