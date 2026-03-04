Zamora refuerza su proyección turística internacional en ITB Berlín: "Productos que den un matiz especial a Zamora"

Zamora participa en la feria turística ITB Berlín poniendo el foco en su patrimonio industrial como elemento diferenciador dentro de su oferta turística y con la vista puesta en la creación de una futura red europea de ciudades con molinos.

La ciudad está presente en la cita internacional de la mano del concejal de Turismo, Christoph Strieder, quien acude acompañado por Turespaña a un evento que reúne a más de 160 países y cerca de 6.000 expositores en la capital alemana.

Durante la primera jornada de la feria, que arrancó ayer y se prolonga hasta mañana 5 de marzo.

Strieder ha comenzado una intensa agenda de encuentros con profesionales del sector, entre ellos touroperadores y agencias de viajes, con el objetivo de mostrar tanto la ciudad como el conjunto del territorio zamorano.

El responsable municipal ha subrayado la necesidad de diseñar productos turísticos "que permitan la diferenciación de otros destinos y que den un matiz especial a Zamora".

Destacando el impulso que se está dando al patrimonio industrial vinculado a los molinos, las fábricas de harinas, las centrales eléctricas y, en general, a todo lo relacionado con la energía y el agua.

"El interés en el patrimonio industrial se presenta como una novedad del mix de atractivos del territorio que está creciendo poco a poco", ha señalado Strieder, quien enmarca este auge en la creciente demanda de experiencias que permitan conocer la intrahistoria de los pueblos: cómo se trabajaba, la cultura de la vida cotidiana, el desarrollo tecnológico y su huella en el paisaje cultural.

En el marco de la feria, el concejal ha mantenido un encuentro con la asociación alemana Mühlenvereinigung, dedicada a la conservación del patrimonio molinero en el oeste de Alemania, con la que se ha comenzado a estudiar una posible colaboración para crear una red europea de ciudades con molinos.

La iniciativa buscaría articular una ruta turística a escala continental y, para avanzar en este proyecto, desde la Concejalía de Turismo se baraja la celebración en Zamora de unas jornadas específicas a lo largo de 2026 que permitan sentar las bases de esta futura red.

Este planteamiento se alinea además con el proyecto transfronterizo Poctep Transfronterizo Ingenios Duero Douro, que impulsa nuevos productos turísticos conjuntos entre Zamora y las Tierras de Tras-os-Montes, en Portugal, poniendo en valor los ingenios hidráulicos y el patrimonio vinculado al río Duero/Douro.

Turismo sostenible con proyección internacional

La estrategia zamorana conecta también con el enfoque del Congreso ITB Berlín, que este año se celebra bajo el lema “Leading Tourism into Balance” (Llevar el turismo al equilibrio), centrado en cómo compatibilizar el crecimiento del sector con la protección de los ecosistemas, la estabilidad económica y la responsabilidad social.

Una línea que, según Strieder, afecta de lleno a Zamora, un destino que apuesta por un modelo sostenible y por la valorización de su paisaje cultural e industrial.

La Concejalía ha reforzado la entrega de material promocional a agencias y operadores para dar a conocer la oferta de actividades y experiencias disponibles en la ciudad y su entorno.

La edición de este año de ITB Berlín celebraba su 60 aniversario, consolidando su papel como uno de los principales mercados internacionales de intercambio turístico, en el que Zamora busca posicionarse con una propuesta singular basada en su patrimonio industrial y su identidad ligada al agua y la energía.