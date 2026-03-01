Muere un trabajador de 66 años en Mahide tras desplomarse en una zona de difícil acceso

Un trabajador de Medio Ambiente de 66 años ha fallecido este domingo en el término municipal de Mahide, en Zamora, tras desplomarse cuando estaba trabajando. La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 11:39 horas que informaba de que un hombre había comenzado a sentirse indispuesto y había caído al suelo en un lugar de difícil acceso.

El alertante informaba de que la víctima era un trabajador de Medio Ambiente Aliste y que se trata de un compañero, un hombre de 66 años, que se encontraba trabajando con él.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl- y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima. Además, se ha procedido a movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera, hacia la zona.

Por su parte, Emergencias Sanitarias–Sacyl le ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia y ha movilizado un helicóptero medicalizado. Desde el 112 también se ha trasladado aviso del incidente a Guardia Civil Cos de Zamora, a los Bomberos de Aliste y a Medio Ambiente de Zamora.

En el lugar han actuado conjuntamente el personal médico del helicóptero medicalizado y la enfermera rescatadora del GRS. Finalmente se ha confirmado el fallecimiento del hombre.