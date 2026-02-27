Un incendio arrasa cinco contenedores, calcina un árbol y causa daños en un coche: se busca al culpable

Un aparatoso incendio se ha registrado esta tarde, a las 16:30 horas, en Trobajo del Camino, concretamente en la isla de contenedores ubicada en la confluencia de las calles Padre Coll y Anunciata. Cedida

Un aparatoso incendio se ha registrado esta tarde, a las 16:30 horas, en Trobajo del Camino (León), concretamente en la isla de contenedores ubicada en la confluencia de las calles Padre Coll y Anunciata.

En el incendio han ardido los cinco contenedores que conforman la isla completa: papel, orgánica, aceite, vidrio y plástico. Además, un árbol cercano ha resultado calcinado y un vehículo estacionado en las inmediaciones ha sufrido daños a consecuencia de las llamas.

Aunque las causas se encuentran en investigación, al parecer, podría tratarse de un acto intencionado. De confirmarse, estaríamos ante un nuevo episodio de vandalismo absolutamente intolerable que perjudica directamente a todos los vecinos. Hay que recordar que a estos hechos se suman los ocho contenedores que ardieron durante las pasadas Navidades.

La reposición de los contenedores no es inmediata, supone un elevado coste económico y un perjuicio general para los vecinos. Cada contenedor supone un desembolso que ronda los 1.200 o 1.500 euros.

"Este tipo de actos no solo generan un daño material y medioambiental importante, sino que afectan de manera directa a la calidad de vida de los ciudadanos", aseguran desde el Ayuntamiento.

Situación tras el incendio

Hasta el lugar se desplazaron esta tarde efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y los Bomberos de León, que han actuado con rapidez para sofocar el incendio y garantizar la seguridad en la zona. Asimismo, se ha dado traslado al servicio de limpieza para que, en cuanto sea posible, proceda a la retirada de los restos calcinados.

Se trata de unos hechos ocurridos a plena luz del día, en horario en el que hay tránsito de personas y vehículos, lo que supone aún más riesgo para la seguridad.

Desde el Ayuntamiento piden colaboración: "Cualquier persona que haya podido ver algo o disponga de información relevante debe comunicarlo a la Policía para contribuir a la investigación y a la identificación de los posibles responsables".

Desde el Ayuntamiento se interpondrá la correspondiente denuncia.