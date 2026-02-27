Fallece un joven de 18 años tras colisionar su moto contra un camión en Valladolid

Un trágico accidente de tráfico ha teñido de luto la tarde de este viernes en Valladolid. Un joven de 18 años ha perdido la vida tras colisionar la motocicleta que conducía contra un camión en la calle Sajambre, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El siniestro se produjo minutos antes de las 18:50 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 comenzó a recibir múltiples llamadas alertando sobre una colisión grave en la citada vía.

Los alertantes informaban de un impacto de gran magnitud entre un vehículo pesado y una motocicleta, dejando al joven piloto tendido sobre la calzada en estado crítico.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local de Valladolid, así como los servicios de emergencias sanitarias de Sacyl, que enviaron los recursos necesarios para tratar de socorrer a la víctima.

A pesar de los esfuerzos del personal sanitario desplazado al lugar del accidente, solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven motorista, dada la gravedad de las heridas sufridas tras el impacto.