VÍDEO | Rescatan en helicóptero a un montañero de 39 años herido en la Montaña Palentina

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha evacuado en helicóptero este sábado a un montañero de 39 años que había resultado herido en la Montaña Palentina. La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 13:37 horas que informaba de que un montañero se había lesionado mientras realizaban la subida de Cardaño de Arriba dirección Las Guarañas, en el término municipal de Velilla del Río Carrión.

El alertante informaba de que un compañero de su expedición, un hombre de 39 años que se encontraba asegurado, había recibido el impacto de una piedra que ha caído y se ha lesionado un brazo.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima que se encuentra en la cara norte del Pico Peñas Malas. Además, se ha procedido a movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermera, hacia la zona.

Desde el 112 también se ha trasladado aviso del incidente a la Guardia Civil de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a la Policía Local de Guardo.

Al llegar al lugar, los rescatadores han accedido en grúas simples de entrada y la enfermera rescatadora ha procedido a valorar al herido y, una vez inmovilizada la lesión, han realizado la salida en grúa doble con triángulo de evacuación, la víctima acompañada en todo momento por la rescatadora enfermera. A continuación, se ha realizado la salida del segundo rescatador en grúa simple.

Han evacuado al herido hasta el punto de traspaso pactado con Sacyl, la helisuperficie de Guardo, donde esperaba una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE) que ha trasladado al herido al Complejo Asistencial Universitario de Palencia.