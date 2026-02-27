El 'piso de los horrores' de Salamanca: más de 30 años para un hombre y su madre por secuestrar y violar a su pareja

La Audiencia Provincial de Salamanca ha dictado una sentencia de más de 30 años condenatoria contra un hijo y su madre, tras alcanzar un acuerdo de conformidad por el cautiverio y los continuos abusos a los que sometieron a la ex pareja del hombre.

Los hechos, que se prolongaron durante meses, incluyen delitos de detención ilegal, agresión sexual continuada, estafa y maltrato habitual.

Según el relato de hechos probados, la relación entre el acusado y la víctima comenzó en agosto de 2022, marcada desde el inicio por el control y la violencia física. A pesar de existir una orden de alejamiento previa, ambos reanudaron la convivencia en septiembre de 2023 en el domicilio de la madre del acusado.

El horror alcanzó su punto más alto entre finales de junio y agosto de 2024. Cuando la joven manifestó su intención de romper la relación, los acusados le impidieron salir de la vivienda.

Así, inmovilizó a la víctima en la cama con bridas en muñecas y tobillos, atándola al cabecero y piecero del mueble. Durante ese tiempo, la joven permaneció desnuda, sin acceso al baño y con la comida racionada al mínimo.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso este medio, para silenciar sus gritos de auxilio, el condenado le suministraba tranquilizantes, la golpeaba o llegaba a introducirle paños en la boca. En un acto de extrema sevicia, el tribunal también recoge que el acusado llegó a apagar cigarrillos en el cuerpo de la víctima.

La madre del acusado ha sido condenada como coautora de varios delitos, entre ellos el de detención ilegal y agresión sexual. Ambos se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de la joven para sustraerle mensualmente su pensión de 480 euros.

Incluso en los días en que la obligaban a ir al banco, le vendaban las muñecas para ocultar las heridas provocadas por las bridas. Mientras tanto, engañaban a la familia de Amanda asegurando que se encontraba bien.

Penas y reparación

La sentencia impone al hombre una pena principal de 17 años y 6 meses de prisión por el delito de detención ilegal, a los que se suman 13 años y 6 meses por agresión sexual continuada, además de otras penas menores por maltrato, amenazas y estafa.

Por su parte, la madre ha sido condenada a 5 años de cárcel por la detención ilegal y a 13 años y 6 meses por su responsabilidad en la agresión sexual, entre otros cargos.

Ambos deberán indemnizar a la víctima de forma solidaria con 60.000 euros por las lesiones físicas y las graves secuelas psicológicas, incluyendo un trastorno de estrés postraumático. Los condenados tienen prohibido aproximarse o comunicarse con ella durante los próximos años.