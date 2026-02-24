Prisión provisional sin fianza para el hombre que asesinó a puñaladas a su hermano en Peleas de Abajo

Agentes de la Guardia Civil en el lugar de los hechos, el pasado sábado en el municipio zamorano de Peleas de Abajo

El hombre de 66 años que fue detenido el pasado domingo tras asesinar a puñaladas a su hermano, de 70, en el municipio zamorano de Peleas de Abajo ha ingresado este martes en la cárcel salmantina de Topas tras decretar la juez su ingreso en prisión comunicada sin fianza.

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, el hombre ha permanecido en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Zamora hasta que este martes, sobre las 14:00 horas, ha sido presentado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora, y una vez recibido, la juez ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza, siendo trasladado a la cárcel de Topas.

El hombre fue detenido después de que su hermano, de 70 años, fuese localizado muerto el pasado domingo en la cama de su habitación en una vivienda de Peleas de Abajo tras recibir varias puñaladas, supuestamente por parte del arrestado.

Según informó el 112, a las 7:19 horas del domingo se recibió una llamada en la que un familiar solicitaba asistencia para este hombre que se encontraba inconsciente tras la agresión. En el lugar, el personal sanitario de Sacyl confirmó que el hombre había fallecido.