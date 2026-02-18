Buscan a una mujer alemana de 50 años desaparecida desde hace cuatro días en la provincia de León

Búsqueda de una mujer alemana de 50 años en la provincia de León. Fotografía: Guardia Civil.

La Guardia Civil ha iniciado, en la tarde de este martes, un dispositivo de búsqueda para localizar a una mujer de 50 años y nacionalidad alemana, vista por última vez el sábado 14 de febrero en la localidad de Castrillo del Monte (León).

Se trata de una persona alta, delgada, que viste chaqueta oscura y pantalón blanco, como han indicado fuentes de la Benemérita.

En el operativo participan patrullas de seguridad ciudadana y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), centrando las labores de rastreo en su última ubicación conocida, con resultado negativo hasta el momento.

Como ocurre en todos los casos de desaparición de personas, por parte de la Guardia Civil se han instruido las correspondientes diligencias que fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada en funciones de Guardia.