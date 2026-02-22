Muere un hombre de 70 años tras ser agredido con un arma blanca por un familiar en una vivienda de Peleas de Abajo

Un hombre de 70 años ha fallecido a consecuencia de una agresión con arma blanca por parte de un familiar en una vivienda en Peleas de Abajo (Zamora).

Según ha informado el 112, a las 7:19 horas de este domingo se recibió una llamada en la que se solicitaba asistencia para un hombre que se encontraba inconsciente tras ser agredido.

El 112 da aviso de esta agresión a la Guardia Civil (COS) de Zamora y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil y personal sanitario de guardia del centro de salud de Corrales del Vino.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl confirma que el herido se encuentra fallecido. La Guardia Civil instruye las diligencias para aclarar lo ocurrido.