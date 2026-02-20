Herido grave por arma blanca en el tórax un joven tras una agresión en Valladolid
Ha sido trasladado al Hospital Clínico Universitario de la capital del Pisuerga.
Un joven, del que no se dispone edad ni más datos de filiación, ha resultado herido grave por arma blanca en el tórax, tras una agresión en la calle Democracia de Valladolid, como ha informado el servicio de Emergencias 112.
El suceso se ha producido a las 14:35 horas de la tarde de este viernes, 20 de febrero, como confirman las mismas fuentes.
Se ha dado aviso e informado al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local de Valladolid y a Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil
La misma ha trasladado al Hospital Clínico al joven herido.