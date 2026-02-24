El Ayuntamiento de Zamora exige "mayor libertad impositiva y flexibilización del gasto local" ante representantes de la FEMP

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Zamora, Diego Bernardo, en la Jornada sobre Haciendas Locales organizada por la FEMP en Jérez de la Frontera (Cádiz) en la tarde de este lunes

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Zamora, Diego Bernardo, participó en la tarde de este lunes en una de las Mesas Redondas que organizó la Federación Española de Municipios y Provincias en Jerez de la Frontera (Cádiz), dentro de la Jornada sobre Haciendas Locales realizadas con motivo del 45 aniversario de la creación de este organismo intermunicipal.

Esta jornada se constituyó como un foro de trabajo para poner en común experiencias, al tiempo de promover una reflexión técnica e institucional sobre la necesidad de fortalecer el papel de los gobiernos locales en los sistemas de financiación pública.

Durante su participación, Bernardo defendió la necesidad de "mejorar" la financiación de las entidades locales, recordando que actualmente el gasto de este sector de la administración pública supone "el 15% del total de gasto público del Estado".

Ante esta realidad, el edil zamorano señaló que es preciso "aumentar" ese porcentaje incorporando reformas en la normativa de haciendas locales que permitan "revisar los criterios de repartos existentes" actualmente sobre la Participación de los Ingresos del Estado, PIE, y de los ingresos de la Comunidades Autónomas.

Junto con ello, el concejal de Hacienda de Zamora pidió "revisar las competencias impropias", que muchas veces han de asumir los ayuntamientos "como entes públicos más cercanos a los ciudadanos", reclamando para los gobiernos locales "mayor libertad impositiva y flexibilidad en la regla de gasto".

En la mesa sobre Haciendas Locales participaron, junto con Diego Bernardo, Javier Suárez Pandiello, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo y colaborador de la FEMP en materia de financiación local; Beatriz Vigo, interventora general del Ayuntamiento de Madrid; Carlos Conde, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, vicepresidente de la Comisión de Haciendas Locales y Blas Acosta, director de Negocio de Colaboración Tributaria de CGI, empresa patrocinadora de la jornada.