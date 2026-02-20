Alda Mercado de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ofrece un programa de formación práctica para alojamientos turísticos

El programa se completará con tres sesiones online con plazas limitadas y combinando formación presencial, sesiones virtuales y acompañamiento personalizado.

El Ayuntamiento de Zamora mediante la delegación de la Concejalía de Turismo y del proyecto Zamora Sostenible pone en marcha un programa de formación turística dirigido a hoteles, casas rurales y apartamentos autorizados de la ciudad con el objetivo de mejorar su gestión, eficiencia y sostenibilidad.

La acción formativa, bajo el título Mejora de alojamientos turísticos en eficiencia y competitividad, arrancará el próximo miércoles 25 de febrero con una sesión presencial que se celebrará de 10.00 a 14.00 horas en la sede de AZEHOS, en la calle Santa Ana.

El programa se completará con tres sesiones online los días 5, 12 y 19 de marzo, en horario de 9.30 a 11.00 horas, con plazas limitadas y combinando formación presencial, sesiones virtuales y acompañamiento personalizado.

Su enfoque es eminentemente práctico e incluye propuestas para reducir costes en agua, energía y residuos, optimizar la gestión diaria, mejorar la comunicación y reforzar el posicionamiento de los establecimientos como referentes en sostenibilidad dentro de Zamora.

La inscripción puede realizarse a través de la web zamorasostenible.com.

La iniciativa está financiada por el Ayuntamiento con el objetivo de avanzar hacia un modelo turístico más eficiente, competitivo y sostenible en la ciudad.