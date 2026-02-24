El Ayuntamiento de Zamora paraliza las obras de remodelación del Mercado de Abastos

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado este martes la suspensión temporal total de las obras de remodelación y modernización del Mercado de Abastos y su entorno urbano, con efectos desde el 13 de febrero de 2026.

Según ha informado el Consistorio, la paralización se mantendrá hasta el acta de comprobación del replanteo del proyecto modificado, paso necesario para retomar los trabajos con nuevas soluciones técnicas.

La medida responde a cambios que incorporan nuevas partidas y unidades de obra no previstas en el proyecto inicial y que, según el Ayuntamiento, inciden de forma directa en la ejecución.

Cambios en la planificación

El equipo de gobierno señala que continuar con el diseño original podría generar incompatibilidades constructivas, demoliciones posteriores e ineficiencias técnicas y económicas.

También advierte de una alteración sustancial de la planificación si se avanza sin aprobar antes el modificado. Por ello, las unidades pendientes quedan condicionadas al proyecto reformulado, lo que ha motivado la suspensión temporal total.

La remodelación del Mercado de Abastos es una de las actuaciones urbanas más relevantes del centro de Zamora, por su impacto comercial y urbano.