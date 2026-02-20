Nuevos cortes de tráfico en calles principales de Zamora previstos para la próxima semana por los trabajos de aglomerado

El Ayuntamiento de Zamora ha informado de nuevos cortes de tráfico programados para la próxima semana con motivo de los trabajos de aglomerado que se vienen realizando en distintos puntos de la ciudad, unas obras que buscan mejorar el estado de varias calzadas urbanas y que obligarán a modificar la circulación en varias calles principales.

Los trabajos comenzarán el lunes 23 de febrero, afectando por la mañana a la circulación en calle Doña Urraca, calle Arapiles, hasta su cruce con calle Cid y luego hasta Doctor Olivares y el tramo de Arapiles hasta la rotonda. También la calle Cid.

Por la tarde está previsto cortar la calle Santiago Alba Bonifaz para minimizar el impacto en la entrada y salida de colegios e institutos.

El martes 24 de febrero los cortes se trasladarán por la mañana a la calle Santiago Alba Bonifaz entre Avenida Requejo y calle Ponce de Cabrera, mientras que por la tarde será la calle Regimiento de Toledo la que permanecerá cerrada al tráfico de manera temporal.

El miércoles 25 está previsto que afecte por la mañana la Avenida Príncipe de Asturias entre Avenida Cardenal Cisneros y calle Amargura, y por la tarde se iniciará el aglomerado en el tramo final de Príncipe de Asturias y el comienzo de calle Amargura.

El jueves 26 de febrero continuará el extendido de aglomerado en calle Amargura por la mañana, entre Príncipe de Asturias y calle Santa Teresa, y por la tarde se prolongarán las labores en Amargura y en calle Santa Teresa hasta la zona de Tres Cruces.

En todos los casos, los tramos afectados serán cortados temporalmente y se reabrirán conforme avance la ejecución de los trabajos.

El Ayuntamiento recuerda que esta planificación está sujeta a cambios por las condiciones climatológicas y a las posibles incidencias que puedan surgir durante el transcurso de las obras.

Se recomienda a los conductores extremar la precaución, seguir la señalización provisional y prever posibles desvíos o retrasos en sus desplazamientos habituales.