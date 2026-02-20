La divulgadora Bea Barrio abre la Ruta Guiada al comercio local 'Zamora se compra'

Desde las 12.00 horas de hoy queda abierto el plazo de inscripción para la Ruta Guiada al Comercio de Zamora, 'Zamora se compra'.

La actividad, dirigida por la divulgadora Bea Barrio, propone un paseo por la historia económica y urbanística de la ciudad. El recorrido arrancará en el exterior de Santa María la Nueva y finalizará en el mercado temporal de Abastos, donde los participantes podrán disfrutar de una degustación.

Una propuesta pensada para redescubrir el comercio zamorano y comprender cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, a través de sus calles, sus espacios y sus mercados.