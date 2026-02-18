Sanabria y Carballeda se movilizan contra el deterioro de la ZA-111, los ataques del lobo y el recorte de paradas de AVE

Sanabria y Carballeda vuelven a movilizarse contra el deterioro de la ZA-111, los ataques del lobo y el recorte de paradas de AVE. UPA-COAG ha convocado una manifestación este domingo a las 12:00 horas del mediodía en la Plaza Mayor del municipio zamorano de Molezuelas de la Carballeda para exigir el "arreglo inmediato" de la carretera ZA-111 que une Rionegro del Puente con la provincia de León ante su "grave deterioro" y el "riesgo de accidentes".

En la manifestación se reclamarán también "medidas de control de fauna por los cuantiosos daños que provocan en las explotaciones agrarias y, como se evidencia en estos últimos días, por los constantes accidentes que provoca en nuestras carreteras provinciales". Los asistentes mostrarán también su rechazo a la reducción del número de paradas en la estación Sanabria Alta Velocidad.

"Supone un recorte en los servicios en el medio rural, conlleva una mayor precarización en otros servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios administrativos, supone una dificultad añadida a la permanencia de población en nuestros pueblos y desincentiva el turismo emergente en la comarca", han denunciado desde UPA-COAG.