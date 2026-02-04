"La estación está totalmente aislada": exigen una parada de autobuses para conectar a los usuarios de tren de Sanabria

La eliminación de frecuencias de alta velocidad en la estación de Sanabria Alta Velocidad, en la localidad zamorana de Otero de Sanabria, en junio de 2025, supuso un golpe muy duro para la comarca. De los 22 trenes diarios Madrid-Galicia, 16 pasaron a circular sin parar, dejando solo seis servicios útiles. Desaparecieron las conexiones matinales clave, obligando a los vecinos a usar trenes regionales lentos o arriesgarse en carreteras de alta siniestralidad para llegar a tiempo al trabajo, a clase o al médico.

La medida desató una reacción inmediata y masiva: miles de personas se manifestaron en Otero de Sanabria y nacieron plataformas como la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Sanabria, también conocida como Plataforma de Viajeros Jodidos de la Estación Sanabria Alta Velocidad, se recogieron firmas por miles y se aprobaron mociones en ayuntamientos y Cortes. Siete meses después, la comarca sigue luchando contra el aislamiento que ha agravado la despoblación y el sentimiento de abandono en plena España vaciada.

La Plataforma de Viajeros Jodidos, nacida al calor de aquella reacción contra la eliminación de las frecuencias de tren, ha sumado ahora una nueva reivindicación para dar respuesta a los problemas de los habitantes de la comarca y ha exigido la implementación de una parada de autobuses en la estación de Sanabria Alta Velocidad con el objetivo de interconectarla por transporte público con los municipios cercanos y remediar el abandono de los usuarios habituales de los servicios ferroviarios.

Reclamación a la Junta

El presidente de la Plataforma, José Rodríguez Ballesteros, ha solicitado una entrevista con el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, con el objetivo de tratar la "urgente y apremiante" interconexión de la estación Sanabria Alta Velocidad mediante la implementación de una parada de autobuses asistida por las líneas regulares de Ribadelago-Zamora, Puebla de Sanabria-Benavente y Calabor-Zamora, en ambos sentidos.

Se trata de unas líneas de autobús que prestan servicios regulares entre la comarca de Sanabria-Carballeda y Zamora, y Benavente, cuyos itinerarios de ida y vuelta pasan por las proximidades de la estación, a no más de 300 metros. La Plataforma ha recordado también que esta demanda es complementaria a la lucha "reivindicativa y sin cuartel" por la recuperación de las frecuencias de trenes eliminadas "sin causa que lo justifique y de modo arbitrario" por Renfe y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Una estación "totalmente aislada"

El presidente de la Plataforma de Viajeros Jodidos atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León y denuncia que la estación está "totalmente aislada". "La estación Sanabria Alta Velocidad está en mitad de un monte que pertenece a Otero de Sanabria, por lo que no llega a ningún núcleo urbano ni a ninguna población, es un lugar aislado. Esa estación está aislada de las poblaciones y queremos que esa parada sea una más del itinerario que pasan regularmente a escasos metros de la estación", señala.

En concreto, Rodríguez Ballesteros apunta que las líneas regulares de Ribadelago-Zamora, Puebla de Sanabria-Benavente y Calabor-Zamora solo tendrían que desviarse "escasos 200 metros, entrar en la estación, recoger viajeros y dejar viajeros". "No supone un aumento de tiempo para esa línea regular, son escasos tres o cuatro minutos. En términos de tiempo sería algo completamente nimio", añade.

El presidente de la Plataforma subraya que la de Sanabria es la única estación de alta velocidad "que no está interconectada con transporte público". "El que llega a esa estación tiene que haber avisado previamente a un taxi porque si no se queda en la nada", lamenta, y hace hincapié en que la parada que reclaman vendría después de las de Puebla de Sanabria y Otero de Sanabria.

Conectar a los viajeros

"Pedimos que se funde esa parada en ese lugar y que la gente que va a tomar el tren esté interconectada con autobuses que les pongan en contacto con el resto de las poblaciones. Por ejemplo, que alguien que vive en Ribadelago pueda tomar el transporte público para luego tomar el tren en la estación Sanabria Alta Velocidad", señala.

Rodríguez Ballesteros hace hincapié en que, además, de instalarse esa parada, sería "la que más viajeros tendría" porque sería la propia de la estación. "La estación está totalmente aislada y no tiene conexión con transporte público y el resto de estaciones de alta velocidad sí que la tienen. Pedimos que se conecte como están interconectadas todas las estaciones de alta velocidad", afirma.

El presidente de la Plataforma de Viajeros Jodidos recuerda que esta reivindicación de una parada de autobuses es complementaria a la de la recuperación de las frecuencias de alta velocidad por la que surgieron. "El pasado mes de junio nos suprimieron los trenes más útiles de la mañana y esa lucha la llevamos a cabo desde que se suprimieron esas frecuencias", señala.

Y lamenta que se han quedado con tan solo tres trenes de ida en horarios "que no son útiles" y que "no permiten a la gente llegar a buena hora a las consultas médicas del único hospital de referencia, que es el de Zamora". "El primero sale a las 12:27 horas, hay otro a las 14:00 y otro a las 18:00 y lo que queremos es que nos restablezcan las paradas que teníamos", señala. Una lucha incansable de los vecinos de la comarca de Sanabria contra el abandono y el aislamiento.