Zamora exige en Madrid la vuelta de las paradas del AVE en Sanabria: "Puente nos ha mentido y manipulado"

Manifestación en Madrid por la supresión de paradas de AVE en Sanabria AV

Más de un millar de zamoranos han acudido este sábado, 27 de septiembre, a las puertas de la sede de Renfe en Madrid, para reclamar que se restablezcan las frecuencias del tren de alta velocidad eliminadas en junio en la estación de Sanabria AV.

Convocados por la Alianza UPA-COAG y con la presencia de multitud de alcaldes de la comarca, como el de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco o el de Lubián, Felipe Lubián, así como parlamentarios del Partido Popular y el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, han alzado la voz por un servicio esencial para el medio rural zamorano

El responsable de COAG en Sanabria, José Manuel Soto, micrófono en mano ha señalado que "los que convocamos siempre damos la cara y siempre vamos por delante".

José Manuel Soto durante la manifestación en Madrid por la supresión de paradas de AVE en Sanabria AV

Soto ha recordado que la lucha por la estación se remonta a años y ha denunciado que los sanabreses son víctimas de "enemigos" que toman decisiones en su contra. "Aquí no estamos pidiendo nada extraordinario, estamos exigiendo lo que teníamos", ha recordado.

Soto también ha criticado que se culpe a la comarca de los retrasos de las obras en Galicia. "No es culpa de los sanabreses que falten infraestructuras en Orense o Vigo. Que no nos vengan con excusas, queremos que vuelva a parar el tren de la mañana en Sanabria", ha sentenciado.

A la concentración también ha acudido la presidenta de la Casa de Zamora en Madrid, Mariluz Uña, quien ha destacado que la protesta supone "un paso muy importante para nuestra provincia" porque la supresión de horarios "hace que haya gente que renuncie al trabajo".

Mari Luz Uña ha advertido que "si hay que hacer más concentraciones, estamos dispuestas a hacer más".

Por otro lado, el senador del Partido Popular por Zamora, José María Barrios, calificó la decisión de Renfe y del Ministerio de Transportes como "un engaño".

Barrios ha recordado que en un primer momento se habló de un error, pero que el ministro Óscar Puente "ha confirmado que se trata de una apuesta por potenciar los grandes núcleos y dejarnos tirados a quienes vivimos en pueblos pequeños".

Barrios ha denunciado que las declaraciones del ministro son "justo lo contrario de lo que se dijo al inaugurar la estación de Otero de Sanabria", cuando su predecesora prometió vertebración territorial. "No sabemos qué le habremos hecho los zamoranos para que nos maltrate de esta forma, pero vamos a seguir protestando", ha asegurado.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha recordado que "no estamos pidiendo nada nuevo, solo pedimos que se nos devuelva aquello que el ministro de Transportes y el presidente de Renfe nos quitó con mentiras, engaños y manipulaciones".

El presidente provincial ha denunciado que el Gobierno "beneficia a unos territorios a costa de perjudicar a otros" y recordó que los terrenos para la estación fueron expropiados "por interés social y utilidad pública" con la promesa de vertebrar España.

Faúndez ha agradecido la respuesta ciudadana, que ha cifrado en más de mil personas, y advirtió que la Diputación seguirá respaldando cualquier acción reivindicativa. "Hay que estar con la gente en todos los sitios y apoyar sin fisuras", ha insistido.

El dirigente también ha reclamado al Gobierno de España que sea coherente, asegurando que "de qué sirve hablar de reto demográfico o de turismo si se eliminan los servicios básicos de transporte".

Los convocantes coincidieron en que las movilizaciones continuarán en otoño si Renfe y el Ministerio no rectifican. "Hoy nos toca el tren, mañana ya veremos, pero esta no será la última", ha advertido Soto.