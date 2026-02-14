El partido de las tractoradas alza la voz en Castilla y León: "Los modelos de desarrollo rural de la UE no sirven para España"

El partido de las tractoradas se presenta en Castilla y León: "Los modelos de desarrollo rural de la UE no sirven para España"

Los agricultores y ganaderos de Castilla y León llevan casi dos años movilizándose en defensa del medio rural, con protestas que se iniciaron en febrero de 2024 durante la gran ola de tractoradas en España contra las políticas europeas, y que han continuado de forma intermitente hasta la actualidad.

En la Comunidad, en la que el sector primario es clave, las movilizaciones se han intensificado desde finales de 2025 contra los recortes en la Política Agrícola Común (PAC) y, especialmente, contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que denuncian por generar una competencia desleal con importaciones que cuentan con menores estándares ambientales y laborales. Tras casi dos años de lucha sostenida, las protestas mantienen un tono firme y unitario, advirtiendo que no cesarán hasta garantizar la viabilidad del campo español.

Precisamente en el contexto del inicio de las tractoradas de 2024 nació el partido Soberanía Alimentaria Española (SAE), que llevó a la vida política las reivindicaciones del campo y que se presentó por primera vez a las elecciones europeas de junio de ese año, obteniendo 9.311 votos, el 0,05% del total. El próximo 15 de marzo, la formación vivirá su segunda cita electoral en las elecciones autonómicas de Castilla y León, en las que se presentarán solo en la provincia de Zamora.

El candidato de SAE a los comicios autonómicos, Rubén Rodríguez, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para desgranar las propuestas de la formación, estrechamente vinculadas a las reivindicaciones del sector durante los últimos meses. El candidato procede de una familia que se dedicaba al sector del bovino y del vacuno y también a la compraventa al por mayor de carnes, aunque él trabaja como ingeniero en la administración pública.

Unos modelos "que no sirven"

Con todo, mantiene un estrecho vínculo con el medio rural. "Hago 170 kilómetros todos los días para ir a trabajar y no podía dejar pasar esta ocasión para luchar por todo esto", subraya. Rodríguez denuncia que los modelos de desarrollo rural de la Unión Europea "no sirven para España" y que "están condicionados por el entorno que está más cerca de los que diseñan esas políticas, zonas muy densamente pobladas e industrializadas".

"Las zonas rurales son muy pequeñitas y esos modelos basados solo en el turismo rural con núcleos industrializados muy fuertes y muy poblados cerca aquí en España no son posibles porque hay desiertos industriales, no es ni por asomo la solución", asegura. El candidato de SAE hace hincapié en una de las principales reivindicaciones de las tractoradas de los últimos meses, la denuncia del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

"En esos países no tienen esos estándares ni esas exigencias, sabemos que va a venir sin esos controles usando productos que en España y la UE estarían prohibidos y que no pasan por esos controles", lamenta. Y propone, en el caso de que sea inevitable la aprobación del acuerdo, garantizar análisis de tóxicos en los productos de Mercosur para que "no perjudiquen la salud de los consumidores".

Análisis de tóxicos en Mercosur

Rodríguez subraya que SAE apuesta por "luchar para contener ese entorno de desigualdad entre el producto que viene de fuera con menos calidad".

"Si no nos quedara otra que renunciar a ello, proponemos que esos productos tengan unos análisis de tóxicos que repercutan en el producto, porque los productores de aquí tienen que pagar esos costes y los de allí producen insumos más baratos y son capaces de meterlos en nuestro mercado sin los requisitos que se le exigen al productor europeo. Tampoco en protección social ni emisiones, es un laberinto regulatorio", asegura.

También señala que se debe garantizar que esos productos "cumplan con que la mano de obra esté protegida socialmente, que se produzca con unos pesticidas y fertilizantes que se sepa que no causen ningún problema de salud pública" y que se sepa "claramente" cuando un producto viene o no viene de la UE y "está sometido a los estándares de la calidad para que el consumidor no se engañe".

"En el caso de que todas esas medidas que propongamos no fueran posibles o suficientes, que el consumidor no se engañe y no compre nada engañado y se perjudique la salud. Hay que garantizar análisis de tóxicos en los productos importados de Mercosur", insiste el candidato de SAE por Zamora en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un sector "muy presionado"

Rodríguez asegura que el sector está "muy presionado" y el medio rural "abandonado" y denuncia la terrible situación del pasado verano con los incendios.

"El verano pasado se vio cómo esa falta de gestión desde hace 30 años, por esas políticas de desarrollo rural de la UE, llevan a una pobre gestión y la muestra es los incendios del pasado verano que se escaparon fuera de control y no es factible solo con la vía de la limpieza controlar extensas zonas de territorio, es imposible mantenerlo todo vía impuestos si no se obtiene un retorno", apunta.

Además, asegura que han proliferado algunas especies "tan tremendamente" que han llegado a convertirse en "el contrapunto al exceso de regulación de la ganadería y la excesiva burocracia para la gente que trabaja el campo". "Y eso lleva a problemas como el foco de la peste porcina en Cataluña de este verano, con una superpoblación que es muy difícil de controlar", señala, asegurando que "es todo un conjunto que gestionar".

La "sensibilidad" de la población

Con respecto a las tractoradas de los últimos años, el candidato de SAE a las elecciones autonómicas considera que "es bueno que la población se sensibilice y vea que hay que optar por una alternativa para tratar de llevarlo más allá". "Si no somos capaces de frenar ese acuerdo. proponer todas estas medidas para proteger al sector primario, el medio rural de España y a los consumidores", insiste.

Sobre los comicios del próximo 15 de marzo, Rodríguez se muestra optimista. "Pensamos que podemos avanzar en obtener representación en las Cortes y meter ese mensaje en la sociedad para ir creando una sensibilidad y que se dé cuenta de lo que se puede hacer", apunta.

Y apuesta por introducir "más alternativas" en el debate y buscar "el bien general del país". "Ningún país puede permitirse tener un sector tan importante tan abandonado, tiene que estar más protegido. El trabajo es grande todavía, queda mucho trabajo por hacer en otras provincias de España", zanja. Un partido nacido al calor de las tractoradas y que llevará las reivindicaciones del campo a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo.