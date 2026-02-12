Aprender creando en Minecraft: este es el plazo de inscripciones de Juventud Land 3 en Zamora
En esta tercera edición participan 20 niños, organizados en dos grupos, Piedra y Madera, que se enfrentarán a un reto común: la creación de un mundo de esculturas.
Más información: La Prehistoria vuelve a Zamora con actividades gratuitas para todos los públicos: conferencias y experiencias únicas
Noticias relacionadas
- La Prehistoria vuelve a Zamora con actividades gratuitas para todos los públicos: conferencias y experiencias únicas
- Las Mañanas del Mercado: catas zamoranas a 2,5 con banda sonora para volver a comprar en el puesto de siempre
- El parking de la plaza de la Constitución hace aguas: entre goteras y contratos caducados
Da comienzo una nueva edición de Juventud Land 3, un proyecto educativo que utiliza el videojuego Minecraft como herramienta de aprendizaje a través del juego. La iniciativa apuesta por el desarrollo de la creatividad, el trabajo en equipo y el pensamiento artístico en un entorno digital colaborativo.
En esta tercera edición participan 20 niños, organizados en dos grupos, Piedra y Madera, que se enfrentarán a un reto común: la creación de un mundo de esculturas. Para ello, realizarán previamente un recorrido por distintas esculturas de la ciudad, que servirán como fuente de inspiración para diseñar y construir sus propias obras dentro del entorno virtual.
Juventud Land 3 combina observación del entorno urbano, creatividad y tecnología, demostrando que el juego puede ser una poderosa herramienta educativa. El proyecto fomenta la colaboración entre los participantes y transforma Minecraft en un espacio de aprendizaje activo, donde las ideas se construyen colectivamente.
La actividad, que se celebrará en La Alhóndiga, va dirigida a jóvenes de entre 9 y 18 años. Las inscripciones se realizarán a través de la web lineazamoraapuntame.com a partir de mañana viernes.