El parking de la plaza de la Constitución hace aguas: entre goteras y contratos caducados

Zamora Sí ha alertado del “deterioro” del aparcamiento subterráneo de la Plaza de la Constitución.

Se trata de una infraestructura municipal cuyo contrato de gestión está caducado. Y, según el grupo, arrastra “graves deficiencias de mantenimiento” que afectan a los usuarios y al entorno comercial del centro.

La formación denuncia filtraciones de agua continuadas. También “problemas estructurales visibles”.

Estado del parking en días de lluvia

Además, señala que hay un ascensor fuera de servicio, lo que limita la accesibilidad.

“Lamentablemente, la obra del Mercado se va a alargar más de lo previsto, hay tiempo para reparar los desperfectos y no seguir teniendo un parking en estas condiciones para el momento en que regresen los comerciantes”, afirma el portavoz, Eloy Tomé.

Añade que “los empresarios que están en esa zona nos transmiten que las condiciones del aparcamiento dificultan la atracción de usuarios y no deben ser olvidados”.

Tomé insiste en el papel del parking para el centro urbano. “El aparcamiento de la Plaza de la Constitución es una pieza clave para el funcionamiento del centro urbano y no puede seguir en esta situación de precariedad y falta de mantenimiento”, sostiene.

Zamora Sí recuerda que la última licitación del contrato de gestión, control y supervisión se remonta a 2018.

Y subraya que, pese a anuncios para abordar el problema, “no se ha materializado una solución definitiva”.

“Estamos hablando de una infraestructura municipal con el contrato vencido y con problemas que se arrastran desde hace años, como las filtraciones o la falta de accesibilidad, sin que se haya actuado de manera eficaz”, señala la concejala Rocío Ferrero.

El grupo también remite a un acuerdo del Pleno de marzo de 2025.

Aquel acuerdo establecía que el Ayuntamiento asumiría la gestión de los aparcamientos municipales de San Martín y La Constitución.

Esa decisión implicaba aprobar un reglamento que regulase su funcionamiento. Según Zamora Sí, ese documento sigue pendiente.

“Ha pasado un tiempo más que razonable desde la aprobación de ese acuerdo plenario y el reglamento sigue sin ver la luz”, añade Ferrero.

Zamora Sí sostiene que no busca señalar responsabilidades políticas concretas.

Pero insiste en que el aparcamiento acumula filtraciones, un ascensor fuera de servicio y falta de una solución definitiva.

“Lo que reclamamos es una actuación seria y responsable que permita solucionar de manera definitiva los problemas del aparcamiento de la Plaza de la Constitución y asegurar una gestión adecuada”, concluye Tomé.