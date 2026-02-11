La Prehistoria vuelve a Zamora con actividades gratuitas para todos los públicos: conferencias y experiencias únicas

La presentación de las jornadas ha corrido a cargo de la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas y el organizador de las mismas, Paco González

Las VII Jornadas de Prehistoria de Zamora comenzarán el próximo lunes con la proyección del documental “Handpas: manos del pasado”, dando inicio a un programa que incluye conferencias y talleres y que se desarrollará hasta el 5 de marzo.

La presentación de esta nueva edición ha corrido a cargo de la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, y del organizador de las jornadas, Paco González. Ambos han destacado la gran aceptación que tiene esta iniciativa, como demuestra el elevado número de participantes en anteriores convocatorias. “Nos permite entender de dónde venimos y cómo somos”, subrayó Cabezas durante el acto.

El programa está compuesto por un total de nueve actividades. Además del documental inaugural, se celebrarán cuatro conferencias en La Alhóndiga, un taller infantil —dirigido a menores acompañados de un adulto— en el Centro de Interpretación de Valorio y, como cierre, las sesiones de Pensamiento Mágico en el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales.

Como principal novedad de esta edición, se incorpora un taller para adultos centrado en el pensamiento mágico y la vida cotidiana en la Prehistoria a través de la tecnología y la cultura material.

VII Jornadas prehistóricas de Zamora (2026)

En esta actividad, los participantes tendrán la oportunidad de ver y tocar objetos originales de la época prehistórica, acercándose de forma directa a la realidad de nuestros antepasados.

Paco González ha resaltado el alto nivel de los ponentes que participarán tanto en las conferencias como en los talleres, cuyo objetivo es divulgar el conocimiento de distintas ramas del saber entre públicos de todas las edades.

Todas las actividades serán gratuitas, aunque será necesaria la inscripción previa a través de la página web lineazamoraapuntame.com.