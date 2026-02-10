Más de 11.000 latas de atún robadas: la Guardia Civil localiza el camión oculto en un área de servicio de Zamora

Los agentes de la Guardia Civil tras la recuperación del camión en la localidad zamorana de Granja de Moreruela

La Guardia Civil ha recuperado un camión robado con más de 11.000 latas de atún en una estación de servicio de la provincia de Zamora. El Instituto Armado recibió recientemente la comunicación de un ciudadano informando de la localización de un vehículo sospechoso y una patrulla acudió al lugar, un área de servicio de la gasolinera en la A-66 de la localidad de Granja de Moreruela (Zamora).

A la llegada de los agentes, localizan el vehículo, un camión isotermo sustraído en Zamora capital, y la mercancía que había en su interior. La mercancía recuperada había sido robada días antes del interior del remolque de un transporte de mercancías, cuando se encontraba estacionado.

Posteriormente se informó de lo sucedido al titular del camión recuperado, el cual no tenía conocimiento de la sustracción de su vehículo, así como al propietario de la mercancía sustraída para que recogiese sus bienes.

En el interior del camión isotermo se encontraron numerosas cajas que contenían latas de atún en aceite y al natural, siendo denunciado el robo, el día 28 de enero, cuando al camión que las transportaba le rajaron la lona y se hicieron con la mercancía. Se recuperaron 11.262 latas de atún en aceite y vegetal de distintos pesos, que fueron entregadas a sus legítimos propietarios. Las diligencias y la investigación han sido entregadas al Juzgado de Guardia correspondiente.