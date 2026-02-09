Salvan su vida en una brillante actuación: rescatan a una menor que se ahogaba en el río Bernesga

Rescate de la menor en el río Bernesga por parte de la Policía. Fotografía: Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de León han rescatado in extremis en la mañana de este lunes, 9 de febrero, a una menor de edad que se estaba ahogando en el río Bernesga, a la altura de la pasarela del instituto de Eras, en el margen correspondiente al Paseo de Salamanca.

La intervención comenzó tras la llamada a la sala Cimacc 091 de un viandante que alertaba al observar a la menor en el río que realizaba gestos de auxilio.

De inmediato, se activó un dispositivo de emergencia en el que participaron efectivos del Cuerpo de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional.

La patrulla de la Policía Nacional fue la primera en llegar al lugar y, ante la urgencia de la situación, los dos agentes integrantes del vehículo radiopatrulla accedieron por el lateral al cauce del río, logrando sacar a la menor del agua.

Tras el rescate, los agentes protegieron a la menor con una manta térmica hasta la llegada de los servicios sanitarios, que procedieron a su traslado al hospital para una evaluación médica completa. Según las primeras informaciones, su vida no corre peligro.

La Policía Nacional destaca la importancia de la colaboración ciudadana y la rápida actuación de los servicios de emergencia, factores que han resultado determinantes para salvaguardar la vida de la menor.