Detenido en Palencia un hombre de 65 años por agredir a su mujer y a su hijo tras una fuerte discusión familiar

Imagen de la comisaría de la Policía Nacional en Palencia Imagen: Google Maps

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre de 65 años como presunto autor de un delito de violencia de género y malos tratos.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado jueves, 5 de febrero, en un domicilio de la capital palentina.

La intervención se inició tras una llamada de alerta al 091 realizada por el hijo del matrimonio. Al llegar a la vivienda, los agentes se encontraron con una mujer que presentaba heridas visibles en el rostro.

Según su testimonio, la agresión se produjo en el transcurso de una fuerte discusión con su marido.

El hijo de la pareja, que se encontraba presente en la vivienda, corroboró la versión de su madre.

El joven relató a los agentes que, al intentar interceder para protegerla y evitar que la agresión continuara, recibió un puñetazo por parte de su padre.

En el momento de la llegada de la patrulla, el presunto agresor ya no se encontraba en el inmueble. Ante esta situación, los agentes asistieron a la víctima, trasladándola de inmediato a un centro médico para recibir atención por sus lesiones.

Además, iniciaron un dispositivo de búsqueda por las zonas aledañas.

Horas más tarde, el hombre fue localizado en las inmediaciones del domicilio familiar, donde se procedió a su detención y posterior traslado a las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional.

Puesta en libertad con cargos

Tras finalizar las diligencias policiales y tomar declaración tanto a los testigos como al detenido, el varón fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Palencia el pasado sábado por la mañana.

Tras ser oído en declaración, el magistrado ha decretado su puesta en libertad con cargos a la espera de juicio.