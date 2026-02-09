Pide ayuda para una vecina y es detenida por allanamiento de morada y agresión: “Soy licenciada en Criminalística"

Lo que comenzó como un acto de alerta vecinal terminó con una detención por allanamiento de morada y atentado a agentes de la autoridad. El pasado sábado 7 de febrero, la Avenida de Segovia, en el barrio de Las Delicias, se convirtió en el escenario de un tenso episodio en el que una mujer de Valladolid acabó bajo custodia policial tras interferir gravemente en el rescate de una vecina que se encontraba herida.

Los hechos se desencadenaron a las 19:30 horas. Agentes de la Policía Nacional de paisano, que realizaban labores de Seguridad Ciudadana, fueron movilizados por la Sala CIMACC 091. Una mujer solicitaba ayuda urgente alegando que su vecina pedía auxilio a gritos desde el interior de su vivienda.

Al llegar al lugar, los agentes y una dotación de Bomberos se encontraron con la requirente en un estado de gran agitación. Según fuentes policiales, la mujer exigía a gritos que los bomberos derribaran la puerta de inmediato.

Ante las peticiones de calma del jefe de intervención de Bomberos, que buscaba información para acceder a la vivienda causando el menor daño posible (valorando incluso la entrada por una ventana), la mujer se negó a colaborar y continuó con sus exigencias y gritos, entorpeciendo las maniobras técnicas de apertura.

Mientras los bomberos lograban abrir la puerta mediante el método del ‘resbalón’—sin causar daños materiales—, la tensión escaló en el rellano. La mujer llegó a encararse con los policías, afirmando que "tenía derecho a dar órdenes" por ser ella quien había dado el aviso.

Una vez franqueada la entrada, los servicios de emergencia localizaron a la moradora de la vivienda en una situación crítica: tenía el brazo derecho atrapado bajo el canapé de su cama y gritaba de dolor.

La actuación coordinada de los bomberos y un agente permitió elevar la estructura y liberar a la víctima, quien presentaba lesiones evidentes en la extremidad.

El conflicto final estalló cuando la mujer que había llamado a emergencias entró en el domicilio sin autorización. A pesar de las reiteradas peticiones de los agentes para que abandonara la vivienda y permitiera trabajar a los sanitarios del 112, la mujer se negó rotundamente.

"Tú no eres nadie para decirme si entro o no, soy licenciada en Criminalística", espetó la mujer al agente antes de encararse a escasos centímetros de él y propinarle un fuerte empujón.

Ante la agresión y la negativa a abandonar el inmueble ajeno, los funcionarios procedieron a su detención inmediata. Mientras la arrestada era trasladada a la Comisaría Provincial de Valladolid, una ambulancia medicalizada de Sacyl atendía a la víctima, quien fue evacuada al Hospital Universitario Río Hortega ante la sospecha de una fractura ósea.

Tras la instrucción del atestado policial en dependencias policiales, la detenida fue puesta en libertad una vez que las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial competente. Se enfrenta ahora a cargos por un presunto delito de allanamiento de morada y otro de atentado contra agente de la autoridad.