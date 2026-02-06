Leticia García denuncia que la financiación de Sánchez "pone en riesgo los servicios públicos y el futuro del medio rural"

La candidata del PP por Zamora, Leticia García, durante su intervención de este viernes en el municipio zamorano de Bermillo de Sayago

La cabeza de lista de la candidatura del Partido Popular por Zamora a las Cortes de Castilla y León y consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha alertado este viernes en el municipio zamorano de Bermillo de Sayago de que la propuesta de financiación autonómica impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez supone "una grave injusticia para Castilla y León y una amenaza directa para el mantenimiento de los servicios públicos en la provincia de Zamora".

García ha realizado estas declaraciones durante un acto celebrado con alcaldes y concejales de la comarca de Sayago, en el que ha defendido que la financiación autonómica "no es una cuestión ideológica ni de privilegios, sino de justicia y de igualdad entre territorios".

La candidata popular ha subrayado que Castilla y León, que ocupa cerca del 20% del territorio nacional, no puede conformarse con recibir solo el 1,29% de los fondos, una "desproporción" que, a su juicio, "condena a provincias como Zamora a tener menos recursos para atender sus necesidades reales", especialmente en un territorio con una gran dispersión geográfica y envejecimiento de la población.

"Detrás de cada euro de financiación autonómica hay un centro de salud, una escuela rural, un servicio de transporte, la ayuda a domicilio de nuestros mayores o un programa de empleo local", ha afirmado. García ha advertido de que la propuesta del Ejecutivo central "pretende ahogar económicamente a comunidades que no interesan a Sánchez porque no son clave para su supervivencia política".

"El Gobierno castiga a Zamora"

En este sentido, la candidata del PP ha denunciado que el objetivo del PSOE "no es garantizar servicios públicos de calidad, sino mantenerse en el poder a cualquier precio, incluso jugando con el pan de todos", y ha criticado que se planteen acuerdos bilaterales con los independentistas mientras se "castiga" a territorios como Zamora.

Leticia García ha recordado que el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha sido "claro y firme" al rechazar cualquier negociación que suponga "privilegios para unos pocos", y ha reiterado que el Partido Popular "defenderá" la igualdad entre españoles "donde haga falta, incluso en los tribunales".

"La financiación autonómica debe negociarse entre todos y pensando en todos. No vamos a permitir que se mercadee con los recursos que garantizan la sanidad, la educación y los servicios sociales de nuestros pueblos", ha asegurado.

La candidata popular ha asegurado que "solo un gobierno fuerte del Partido Popular en la Junta de Castilla y León garantiza que los servicios lleguen hasta el último pueblo de la provincia", y ha puesto como ejemplo negativo la pérdida de servicios ferroviarios en Sanabria bajo la gestión del Gobierno central. "Zamora necesita un gobierno que la defienda, no que la utilice como moneda de cambio", ha zanjado.