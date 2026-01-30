Noches de Toro celebra en 2026 su séptima edición como uno de los grandes referentes culturales del verano

El ciclo Noches de Toro celebrará en 2026 su séptima edición, consolidado como uno de los principales referentes culturales del verano en la ciudad y en la provincia. A lo largo de los meses de julio y agosto, Toro volverá a acoger una programación diversa que combina música, humor y espectáculos para todos los públicos, reforzando su papel como destino cultural y turístico en la época estival.

Impulsado por el Ayuntamiento de Toro, Noches de Toro se ha convertido en un proyecto estable y reconocible, que apuesta por una programación accesible, de calidad y pensada para públicos muy diversos, utilizando espacios singulares de la ciudad para disfrutar de la cultura durante las noches de verano.

La edición de 2026 contará con seis citas repartidas entre julio y agosto, con entradas a precios populares y a la venta a través de la web municipal.

Calendario de Noches de Toro 2026

El calendario de Noches de Toro se iniciará el sábado 4 de julio con la actuación de Pica Pica en la Plaza de Toros de Toro a las 21:00 horas. Las entradas tienen un coste de 10 euros y se podrán adquirir en la web del Ayuntamiento. El sábado 18 de julio llegará el turno de la Banda La Lira (dirección Jairo del Río) junto a Jimenos Band en un emotivo Tributo a Sabina. Tendrá lugar a las 22:00 horas y las entradas tendrán un coste de 10 euros y también podrán adquirirse en la web del Consistorio toresano.

El sábado 1 de agosto actuará Aurum-El legado de los cuentos a las 22:00 horas, también por un coste de 10 euros, el viernes 7 de agosto Luis Piedrahita Stand-Up Comedy a las 22:00 horas, por un coste de 15 euros, ambas actuaciones en la Plaza de Toros de Toro, y el 8 de agosto Carlos Ares y artistas por confirmar en la Bodega Divina Proporción a las 20:00 horas. En este caso, las primeras 200 entradas costarán 20 euros y después se producirá una subida de precio.

El sábado 15 de agosto, la VII edición de Noches de Toro pondrá el broche de oro con la inolvidable actuación de Mikel Erentxun y Duncan Dhu 40 aniversario a las 22:00 horas en la Plaza de Toros, con las entradas a 15 euros, que también podrán ser adquiridas en la web del Ayuntamiento de Toro.

Cartel de Noches de Toro 2026

Noches de Toro forma parte de Toro Infinita, la marca turística del Ayuntamiento de Toro, una apuesta por la cultura como motor de dinamización urbana y turística. Con esta séptima edición, Toro refuerza su compromiso con una programación cultural estable, diversa y de calidad, consolidando un ciclo que ya forma parte del calendario imprescindible del verano.

Los artistas

Pica Pica

Pica Pica vuelve con nuevo espectáculo de grandes éxitos. El fenómeno infantil que divierte a niños y adultos regresa con 'Mundo Pica Pica', un show lleno de música, humor y participación familiar. El trío español se encuentra actualmente de gira ininterrumpida por todo el territorio nacional y Latinoamérica, consolidado como uno de los proyectos de ocio familiar más exitosos en lengua española.

En este nuevo espectáculo no faltan canciones ya convertidas en clásicos como El Baile de la Fruta, La Mané, Los Esqueletos, La Taza y muchos otros temas que invitan a cantar, bailar y jugar en familia.

Pica Pica es un grupo de teatro y música infantil nacido en 2011 e integrado por Nacho Bombín, Belén Pelo de Oro y Emi Bombón. Su propuesta combina canciones infantiles, humor visual y dinámicas participativas que fomentan la creatividad y la imaginación de los más pequeños.

El grupo cuenta con el Botón Diamante de YouTube, al superar los 10 millones de suscriptores, y acumula más de 8.000 millones de visualizaciones en su canal oficial. Pica Pica es, ante todo, diversión en familia.

Banda La Lira y Jimenos Band

La Banda La Lira, dirigida por Jairo del Río, es una formación con una amplia trayectoria musical y una fuerte vinculación con el repertorio popular y contemporáneo. Para este proyecto se une a Jimenos Band en un espectáculo homenaje a la figura y las canciones de Joaquín Sabina.

El concierto propone un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos del cantautor, reinterpretados desde una perspectiva colectiva, cuidada y respetuosa, combinando fuerza instrumental y emoción. Una cita pensada para el disfrute intergeneracional y para revivir, en directo, canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

Aurum-El legado de los cuentos

Aurum-El legado de los cuentos es una experiencia musical pensada para emocionar y despertar recuerdos a través de las grandes bandas sonoras del cine de animación, en un entorno íntimo y evocador iluminado por la luz de las velas.

La Orquesta y Coro de Cámara Sonora propone un viaje sonoro por historias que forman parte del imaginario colectivo, donde música, emoción y nostalgia se dan la mano para crear una atmósfera única, casi suspendida en el tiempo.

El espectáculo invita al espectador a reconectar con los cuentos que habitan en la memoria, revisitando melodías inolvidables que han acompañado a varias generaciones.

Programa musical: El Rey León, Aladdín, Pocahontas, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Vaiana, Mulán, Frozen, Toy Story, Tarzán, El Libro de la Selva, Coco.

Luis Piedrahita-Stand Up Comedy

Llega Stand-Up Comedy, el espectáculo de humor creado por Luis Piedrahita, uno de los humoristas más reconocidos del panorama nacional. Se trata de un compilado veraniego de sus mejores monólogos, con textos nuevos y material inédito, donde vuelve a desplegar su inconfundible amor por el lenguaje y su capacidad para observar lo cotidiano desde un ángulo tan absurdo como certero.

Durante hora y veinte minutos, Piedrahita construye un humor blanco, inteligente y accesible, basado en reflexiones ingeniosas que conectan con públicos de todas las edades.

El propio artista define así el espectáculo: “Se trata de un espectáculo divertido, hilarante, tronchante, jovial, saleroso, gracioso, animoso, ocurrente, chisposo, sandunguero, jacarandoso y pajarero”. Por algún motivo, todo apunta a que el libro que está leyendo mientras lo dice es un diccionario de sinónimos.

Carlos Ares

Carlos Ares nace en 1997, con el Atlántico como paisaje emocional de fondo, y desde entonces se dedica a la música con una combinación poco frecuente de talento, rigor y personalidad artística.

Tras una primera etapa de aprendizaje personal, desarrolla una sólida carrera como productor y compositor para algunos de los nombres más relevantes de la nueva escena pop española. Ese recorrido desemboca, finalmente, en su regreso al primer plano como artista con proyecto propio.

En 2024 publica Peregrino, su álbum debut, que se convierte en una de las grandes revelaciones del año para la crítica especializada. Un trabajo con el que sorprende tanto por su identidad sonora como por un directo intenso y emocional, donde confluyen el pop alternativo, el folk y una mirada contemporánea profundamente personal. Este trabajo le valió el Premio MIN al Mejor Álbum Pop.

En mayo de 2025 presenta su segundo disco, La Boca del Lobo, un proyecto más ambicioso, complejo y experimental, nacido de la experiencia vital y artística de su gira anterior. Un paso adelante que consolida su voz propia y da forma a una gira 2025–2026 concebida como una experiencia única, acompañado por una banda ya reconocida como una de las más sólidas del panorama nacional.

Mikel Erentxun-Duncan Dhu 40 aniversario

En 2025 se cumplen 40 años del debut discográfico de Duncan Dhu, y Mikel Erentxun sale a la carretera para celebrarlo con una gira especial que se extenderá hasta 2026. Acompañado por su banda habitual —Rubén Caballero (guitarra), Mikel Azpiroz (teclados), Fernando Neira (bajo) e Igor Telletxea (batería)—, el concierto ofrece un repertorio centrado exclusivamente en el legado de Duncan Dhu.

El setlist recorre canciones desde Por Tierras Escocesas hasta El Duelo, recuperando todos los clásicos que han marcado varias décadas de música popular. Durante esta gira, Mikel Erentxun hace un paréntesis en su carrera en solitario para centrarse plenamente en el repertorio de Duncan Dhu y celebrar, sobre los escenarios, cuatro décadas de historia musical.