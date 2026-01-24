Toro estrena una estatua con mucha historia: una figura ligada a la tradición de la Semana Santa del municipio

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha asistido hoy al acto de inauguración y descubrimiento de la estatua del "Conquero", celebrada en la plazuela de Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad de Toro, una figura profundamente ligada a la identidad y tradición de la Semana Santa toresana.

Al acto también ha acudido la diputada de Asistencia a Municipios y diputada provincial por la circunscripción de Toro, Natalia Ucero Pérez, junto a representantes de la Cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla, autoridades locales y numerosos vecinos que han querido acompañar este momento tan significativo.

La Diputación de Zamora ha contribuido a la financiación de la figura, reafirmando así su apoyo a las iniciativas culturales y patrimoniales impulsadas desde el territorio y, en especial, a aquellas que contribuyen a preservar y poner en valor las tradiciones más arraigadas de la provincia.

Durante el acto, el presidente de la Diputación ha destacado el compromiso firme de la Institución Provincial con la Semana Santa de Toro, una celebración de gran valor histórico, cultural y turístico, que forma parte del patrimonio inmaterial de Zamora y constituye un elemento clave de identidad para la ciudad y su comarca.