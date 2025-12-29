Toro se blinda contra las plantas de biogás: no se podrán instalar cerca de viviendas ni superar las 50.000 toneladas al año

El Ayuntamiento de Toro aprobará inicialmente el martes 30 la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que establece las condiciones generales para la implantación de plantas de generación de biogás en el término municipal. La medida responde al acuerdo alcanzado por unanimidad en el pasado pleno municipal del 30 de octubre.

Toro quiere así evitar la instalación de macroplantas de biogás y proteger a los ciudadanos de los efectos perjudiciales sobre la salud derivados de la inhalación de sustancias tóxicas, así como los olores molestos que generan estas instalaciones.

La modificación también busca preservar el patrimonio territorial de Toro, incluyendo los viñedos históricos de la Denominación de Origen de Toro, el paisaje enológico, los ecosistemas locales y los recursos hídricos.

Durante el periodo de aprobación inicial, se suspenderá el otorgamiento de licencias urbanísticas a nuevas plantas de biogás en Toro durante dos años.

La medida pretende limitar el dimensionamiento y la concentración de estas instalaciones, garantizando que se ajusten al aprovechamiento de residuos locales dentro de un modelo de economía circular.

Entre las condiciones establecidas, se exige una distancia mínima de 2.000 metros entre la planta y el suelo urbano, urbanizable, viviendas o instalaciones con presencia de personas.

Cada planta tendrá una capacidad máxima de 50.000 toneladas al año y deberá respetar una separación de 10 kilómetros respecto a otras instalaciones similares.

Las plantas deberán contar con sistemas de confinamiento, desulfurización, monitoreo ambiental continuo y vigilancia epidemiológica. Además, cada instalación deberá ocupar una parcela mínima de 14 hectáreas, legalmente conformada como parcela única.

Queda prohibida la instalación de estas plantas en suelo urbano, urbanizable, rústico de entorno urbano, asentamientos tradicionales o irregulares, actividades extractivas y suelos rústicos con alguna categoría de protección (infraestructuras, agropecuaria, natural, cultural o especial).

Tampoco se podrán ubicar en terrenos con riesgo de inundación y las instalaciones deberán situarse únicamente en suelo rústico con categoría de común.

Con esta modificación, el Ayuntamiento de Toro busca impedir la instalación de macroplantas de biogás en su término municipal y hace un llamamiento a los pueblos del alfoz de Toro para que adopten medidas similares.

Según apunta el Consistorio en un comunicado, si se llegara a instalar una macroplanta en municipios cercanos, como la proyectada actualmente en Villardondiego, los vecinos de Toro y Tagarabuena se verían "gravemente afectados".