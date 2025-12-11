El Ayuntamiento de Toro exige al Gobierno autobuses que conecten con Madrid a horarios útiles para los viajeros

El Ayuntamiento de Toro ha solicitado formalmente a la empresa Monbús y a la Subdelegación del Gobierno en Zamora mejoras en los horarios de los autobuses que conectan Toro con Madrid durante los fines de semana.

La petición responde a "numerosas quejas recibidas por parte de vecinos y visitantes" al propio Consistorio toresanos, que demandan servicios más ajustados a sus necesidades.

La propuesta municipal contempla ampliar la frecuencia y los horarios de los autobuses entre Toro y Madrid los viernes y domingos.

El objetivo, según el Ayuntamiento, es "adaptarlos a las necesidades de los ciudadanos y fomentar el turismo de fin de semana". La medida busca facilitar los desplazamientos y mejorar la movilidad tanto de los residentes como de los visitantes, según apuntan en un comunicado.

En concreto, el Ayuntamiento propone que el autobús que parte de Madrid hacia Zamora a las 20:00 los viernes haga parada en Toro.

"Permitirá que los usuarios que terminan su jornada laboral en la capital puedan desplazarse cómodamente", explican desde el Consistorio.

Actualmente, el último autobús con parada en Toro sale de Madrid a las 16:30, un horario que muchos vecinos y viajeros consideran insuficiente.

En cuanto a los domingos, la solicitud plantea ajustar los horarios para evitar llegadas a Madrid "en horas intempestivas", apunta el Ayuntamiento de Toro.

Por ello, el Consistorio sugiere que el servicio que sale de Zamora a las 16:00 haga parada en Toro o que se adelante el horario del autobús que sale a las 20:40. La intención es garantizar que los usuarios lleguen a la capital en un horario razonable.

La carta, firmada por Carlos Rodríguez, concejal de Promoción Municipal, destaca que la solución "no es compleja" y subraya la necesidad de un encuentro con la empresa y la Subdelegación del Gobierno para abordar la problemática de manera conjunta. Según el Ayuntamiento, estas modificaciones contribuirían a mejorar la movilidad y la comodidad de quienes viajan entre Toro y Madrid.

Desde el Consistorio toresano confían en la colaboración de Monbús y de las instituciones competentes para dar respuesta a esta demanda. "Con esta propuesta buscamos facilitar los viajes de los ciudadanos y visitantes, además de impulsar el turismo de fin de semana en Toro", concluyen.