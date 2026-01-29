"La gente va con miedo": un diputado del PP, en el AVE a Madrid al anunciar limitación a 80 km/h por temblores

El trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde el descarrilamiento de un tren Iryo provocó la colisión con un Alvia de Renfe y se cobró 45 vidas junto a más de un centenar de heridos, ha supuesto un duro golpe para la percepción de seguridad en el ferrocarril español, especialmente en la red de alta velocidad, hasta entonces considerada una de las más fiables del mundo.

Este siniestro ha generado un notable aumento de la sensación de inseguridad entre los usuarios habituales de los trenes, alimentada por las informaciones preliminares sobre posibles grietas en la vía, las críticas al mantenimiento de las infraestructuras y la sucesión de otros incidentes ferroviarios en días posteriores. Lo que antes se vivía como un medio de transporte rápido y seguro ahora despierta en muchos viajeros dudas, temores y conductas de evitación, poniendo en cuestión la confianza en un sistema que durante años fue motivo de orgullo nacional.

El diputado del Partido Popular por la provincia de Zamora, Óscar Ramajo, ha sido testigo de primera mano este jueves de una de esas situaciones cuando realizaba su habitual trayecto en AVE a Madrid y el tren ha sufrido una limitación de velocidad de 80 kilómetros por hora durante casi todo el trayecto después de que la máquina exploradora que precedió a su tren detectara vibraciones y temblores.

"Vamos en el AVE de Zamora a Madrid y esto vuelve a ser una auténtica vergüenza. Hemos viajado casi todo el trayecto a 80 km/h por información preocupante. El personal nos ha indicado que la máquina exploradora que pasó justo antes de nosotros detectó varios puntos con vibraciones y temblores anómalos y potencialmente peligrosos", ha afirmado en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El diputado popular zamorano ha denunciado que "esto es lo que pasa cuando tenemos un ministro incompetente que solo se ha dedicado a tuitear y a no hacer absolutamente nada" y ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lo único que se ha dedicado es a alimentar a sus socios separatistas y a las mordidas y a la corrupción en vez de a mantener las infraestructuras viarias como deben de estar". "Esto es peligroso para los usuarios y no se puede permitir, es una auténtica vergüenza", ha señalado.

A 80 kilómetros por hora

Ramajo ha atendido a EL ESPAÑOL de Castilla y León tras el incidente y ha detallado que ha salido en la mañana de este jueves en el tren de las 7:43 horas "con más de 20 minutos de retraso". "Sale el tren y noto que no coge velocidad, pasa el revisor y me cuenta que la máquina exploradora detectó en el tramo hasta Medina varios puntos críticos con temblores y alguna vibración y que eso lo trasladan al centro de control", ha señalado.

El diputado del PP ha apuntado a este medio que, según le ha indicado el revisor, el conductor del tren inmediatamente posterior, que es en el que iba, examinaría la vía y reportaría lo que había visto y cómo ha ido el tren.

"El supervisor me dijo que nos tocaba a nosotros porque éramos el primer tren que pasábamos después pero cuando he vuelto a Zamora nos ha vuelto a ocurrir. Hemos parado en Medina, hemos estado parados media hora y desde Medina hasta aquí hemos venido todo el rato a 80 kilómetros por hora", ha denunciado.

Ausencia de información

Ramajo ha detallado que, antes de salir de Madrid, le enviaron un correo electrónico informándole de que la limitación de velocidad de Medina a Zamora quedaba "de forma permanente a 80 km/h hasta que la levantasen" pero que "no daban ningún tipo de explicación" de los motivos.

"Todos los trenes de por la mañana han debido tener la misma limitación y Renfe está mandando un correo diciendo que queda establecida la limitación, por lo que ahí tiene que haber algo", ha asegurado.

Y ha afirmado que lleva una temporada notando en el trayecto de AVE a Madrid "vibraciones que no son normales". "Ahora me he sentado en el lado izquierdo en sentido Zamora para ver la vía por la que íbamos circulando y en esa zona he notado alguna vibración más. Es una sensación como cuando vas con el coche y vas por una carretera con más baches de los normales", ha señalado.

"La gente va con miedo"

El diputado del PP ha informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León de que esta misma mañana ha enviado una pregunta parlamentaria para que les digan "exactamente cuantas limitaciones de velocidad se encuentran vigentes y cuál es la causa y el motivo de esas limitaciones temporales".

"Y también para que nos diga el Ministerio si deriva de incidencias de la infraestructura y el diagnóstico técnico que sustenta esa limitación temporal de velocidad. También hemos preguntado si ha habido colectivos de maquinistas y de ferroviarios que han solicitado en los dos últimos años la reducción de velocidad o si han reportado alguna incidencia sobre el trayecto", ha añadido.

Ramajo ha asegurado que "la gente va con miedo y con inseguridad" y ha reflexionado sobre el hecho de que, desde la tragedia de Adamuz, se hayan multiplicado este tipo de denuncias. "Seguramente antes pasaría lo mismo lo que pasa que ahora o alguien está prestando más atención o haciendo caso a los usuarios o maquinistas. Y antes esos responsables, especialmente el Ministerio y el ministro Óscar Puente, hacían oídos sordos", ha zanjado.