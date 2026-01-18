Un brasero causa una intoxicación por monóxido de carbono en Villanázar: hospitalizada una mujer de 63 años

Una mujer de 63 años ha resultado intoxicada por monóxido de carbono proveniente de un brasero este domingo en una vivienda ubicada en la calle Benavente de la localidad zamorana de Villanázar, según ha informado la sala de operaciones del 112 Castilla y León, que ha recibido una llamada que solicitaba asistencia para esta persona.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Zamora, a Emergencias Sanitarias-Sacyl y a los Bomberos de Benavente. Emergencias Sanitarias ha enviado una ambulancia de soporte vital básico, cuyo detector de gases ha dado positivo en monóxido en el lugar. Sacyl ha atendido finalmente a la mujer de 63 años, que ha sido trasladada al hospital de Benavente.