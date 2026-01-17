Brutal agresión de madrugada en Salamanca: rompen un vaso de cristal en la cara a una joven en una zona de ocio

Un vehículo de la Policía Local de Salamanca junto a un soporte vital básico de Sacyl Luis Cotobal Archivo

Una joven de 32 años ha tenido que ser hospitalizada este sábado tras sufrir una agresión con un vaso en la cara de madrugada en Salamanca. Los hechos tuvieron lugar a las 2:27 horas, en la céntrica plaza de Monterrey de la capital salmantina, zona en la que abundan los locales de ocio nocturno.

Según informó el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, que se ha hecho cargo de la investigación para determinar la identidad de la persona responsable.

Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó una ambulancia de soporte vital básico para atender a la mujer que, finalmente, tuvo que ser trasladada al Complejo Asistencial de Salamanca.