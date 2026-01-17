Brutal agresión de madrugada en Salamanca: rompen un vaso de cristal en la cara a una joven en una zona de ocio
La víctima fue trasladada en ambulancia al Complejo Asistencial de la capital salmantina.
Más sucesos: Sale de un bar a fumar, un joven le da un puñetazo y termina con un tobillo roto en Valladolid: la Policía detiene al agresor
Noticias relacionadas
- Sale de un bar a fumar, un joven le da un puñetazo y termina con un tobillo roto en Valladolid: la Policía detiene al agresor
- Liberan a un anciano explotado por un grupo criminal para mendigar y estafar en internet: un detenido en Burgos
- La Policía detiene a los tres jóvenes que apuñalaron a otro en Año Nuevo en Soria
Una joven de 32 años ha tenido que ser hospitalizada este sábado tras sufrir una agresión con un vaso en la cara de madrugada en Salamanca. Los hechos tuvieron lugar a las 2:27 horas, en la céntrica plaza de Monterrey de la capital salmantina, zona en la que abundan los locales de ocio nocturno.
Según informó el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, que se ha hecho cargo de la investigación para determinar la identidad de la persona responsable.
Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó una ambulancia de soporte vital básico para atender a la mujer que, finalmente, tuvo que ser trasladada al Complejo Asistencial de Salamanca.