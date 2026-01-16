La Policía detiene a los tres jóvenes que apuñalaron a otro en Año Nuevo en Soria

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes tras participar en una pelea que se produjo en la madrugada del pasado 1 de enero, día de Año Nuevo, en la calle Rota de Calatañazor en Soria, en la que un joven fue apuñalado. Los hechos tuvieron lugar entre dos grupos de personas que estaban celebrando la entrada del nuevo año en distintos locales de ocio de la capital soriana.

A lo largo de la noche hubo diferentes desavenencias entre ellos. Sobre las 8:00 horas de la mañana, en el exterior de uno de los locales, un joven de un grupo se acercó a otro y comenzó a amenazarle. Un amigo intentó interceder para evitar la disputa. En ese momento se acercaron dos personas, compañeros del primero. Uno de estos sacó una navaja de su bolsillo, la abrió y se la entregó al otro, que apuñaló en el muslo a la persona que intentaba interceder.

El grupo agredido emprendió la huida siendo perseguidos por los otros jóvenes, que les lanzaban botellas de vidrio, no consiguiendo, finalmente, darles alcance. La persona herida fue asistida en un centro de salud de esta ciudad, siéndole aplicado un punto de sutura.

El suceso no terminó ahí. Posteriormente, uno de los detenidos contactó con el agredido, mediante videollamada, profiriendo amenazas de muerte.

Tras la interposición de la pertinente denuncia en comisaría, los funcionarios de Policía Nacional comenzaron gestiones de investigación tendentes al esclarecimiento de los hechos. El trabajo policial dio su fruto al lograr la identificación, localización y detención de los presuntos autores de los hechos.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Soria, en funciones de guardia, que decretó el ingreso en prisión del autor material de la puñalada.