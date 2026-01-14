La Policía Nacional detiene a un hombre por incendiar 11 contenedores en el barrio de Las Delicias de Valladolid

La Policía Nacional ha esclarecido la quema de 11 contenedores de papel en el barrio de Las Delicias de Valladolid y ha detenido al presunto autor de los hechos.

La investigación se puso en marcha después de que una dotación de Policía Municipal sorprendiera en la madrugada del pasado 13 de enero a un hombre en la calle Caamaño manipulando algo con las manos para después arrojarlo al interior de un contenedor, del que se alejó de inmediato.

Instantes después comenzó a salir un denso humo del contenedor, teniendo que acudir al lugar una dotación de Bomberos para sofocar el fuego. El hombre fue detenido por los agentes y trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde los investigadores se hicieron cargo del atestado correspondiente.

Además de la quema del contenedor que propició su detención, los agentes pudieron determinar en su investigación que el individuo detenido era el autor de varios incendios ocasionados en contenedores de papel. En concreto, se le imputan tres incendios el día 5 de enero en las calles Arca Real y Embajadores, otros tres el 7 de enero en las calles Transición, Botijas y Caamaño y, por último, otros tres contenedores quemados el día 9 de enero en Paseo Juan Carlos I, Embajadores y Botijas de nuevo.

El detenido siempre obraba del mismo modo, se acercaba al contenedor, y prendía fuego a unos papeles arrojándolos a su interior. En todas las ocasiones los Bomberos tuvieron que sofocar el fuego impidiendo que vehículos estacionados resultaran dañados por las llamas. Desde el Ayuntamiento de Valladolid se valoró cada contenedor de papel en 1.272,70 euros, habiendo sido afectados un total de diez contenedores en 2026.

Los agentes del CNP también determinaron, sin ningún género de dudas, que el detenido había sido el presunto autor de la quema de otro contenedor el pasado 7 de octubre de 2025. El detenido fue oído en declaración en presencia de su abogado, y tras poner en conocimiento de la autoridad competente los hechos, quedó en libertad con obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.