El Hospital de Burgos sextuplicó la dosis del fármaco de los pacientes oncológicos fallecidos: "El error estuvo en la dilución”

El gerente del Hospital Universitario de Burgos, Carlos Cartón (I), y el jefe del servicio de Oncología del HUBU, Enrique Lastras (D), ofrecen una rueda de prensa para explicar el error que causó la muerte de dos pacientes Ricardo Ordóñez / ICAL.

Carlos Cartón, gerente del Hospital Universitario de Burgos, ha explicado este martes que la concentración del fármaco que presuntamente acabó con la vida de dos pacientes oncológicos en dicho centro hospitalario “sextuplicaba la recomendada”.

“Queremos lamentar el fallecimiento de los dos pacientes. Hemos trasladado, el 18 de diciembre, las condolencias a la familia, pero las reiteramos hoy, públicamente”, ha asegurado en el comienzo de la rueda de prensa.

Cartón ha asegurado que ese 18 de diciembre, el Servicio de Oncología tuvo conocimiento de dos pacientes oncológicos que fueron a urgencias y que “presentaban una sintomatología compatible con un exceso de toxicidad”.

Como consecuencia de ello, se inició una investigación para repasar todo el proceso del tratamiento oncológico de estas dos personas, desde el comienzo de la misma y hasta el final.

“Cuando completamos la investigación, llegamos a la conclusión de que se había producido un error en una ficha de elaboración del fármaco. Había un error numérico que ha ocasionado estos efectos adversos”, ha explicado el gerente del hospital burgalés.

El 19 de diciembre se pusieron en contacto con “los cinco pacientes afectados”, dos de ellos fallecidos. “Nos pusimos en contacto para que acudieran al hospital y tenerlos monitorizados, dándoles todo el soporte que precisasen”, ha añadido Cartón.

Uno de esos pacientes sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, otro en planta y el tercero ha sido dado de alta “por su estabilidad”. Los dos fallecidos tienen más de 60 años.

Mecanismos de control

El gerente del HUBU ha defendido el mecanismo de control recalcando, una vez más, ese “error en la ficha de elaboración del fármaco” que pasa por ser el patrón para elaborar ese fármaco que va a tomar el paciente.

“El error estuvo en la dilución, no de la dosis prescrita, que era la correcta. Un paciente falleció a las pocas horas de tener conocimiento y el otro a los pocos días”, añade el gerente del HUBU.

“Al conocer el error, el fármaco se había administrado ya. Nosotros nos hacemos cargo del error. El error es en la ficha de preparación del fármaco. Se han comprobado las fichas para evitar que esto se vuelva a producir”, afirma el gerente del hospital. El gerente del HUBU ha especificado que los dos pacientes tenían el mismo fármaco.

“Es un error en la ficha de administración de un fármaco que se ha producido por desgracia. Es un error humano. En el número concreto de la dilución que había que hacer de esos viales. Se ha detectado el error. El fármaco es un patronaje y la ficha está mal. Es el mismo tratamiento a los cinco”, ha añadido.

Sobre si el error se debe a que se multiplicó por seis la dosis, ha asegurado que “hubo un error en la concentración del fármaco” y ha confirmado que “se sextuplicaba la concentración” del mismo.

La Gerencia Regional de Salud ejercerá la responsabilidad patrimonial en estos casos, ha finalizado el gerente del Hospital de Burgos.