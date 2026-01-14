Detenida una joven por estampar un vaso de cristal en la cabeza a otra en una fiesta de Nochevieja en Burgos

Efectivos de la Policía Nacional de Burgos detuvieron el pasado día 12 de enero a una joven de entre 20 y 30 años, investigada como presunta autora de un delito de lesiones, ocurridas en el transcurso de una pelea en la que participaron varias personas más, ocurrida sobre las 13 horas del pasado 1 de enero en el interior de un bar del centro de Burgos.

Según consta en el atestado fruto de la investigación policial practicada, dicha pelea comenzó en el interior de un conocido after, si bien se desplazó al exterior, continuando en la vía pública hasta la llegada de varios indicativos policiales y servicios sanitarios, requeridos en el lugar.

En concreto, y hasta donde se conocen los hechos, tras una primera discusión la joven detenida habría estampado un vaso de cristal en la cabeza a otra joven, víctima que requirió asistencia en el Hospital Universitario, con un corte en el cuero cabelludo que precisó varias grapas de sutura.

La joven ahora investigada también resultó herida en una mano, con un corte causado por un arma blanca tipo cuchillo que un participante en los hechos habría esgrimido, hechos que del mismo modo denunció en sede policial, aportando parte médico de la atención recibida, y cuya autoría no pudo hasta el momento ser demostrada.

La Policía Nacional continúa con la investigación de los hechos y no descarta la obtención de nuevos indicios que permitan la atribución de responsabilidades penales a otras personas.