Cárcel para el hombre que asestó tres puñaladas, dos en la espalda, a otro en Pingüinos

Apuñalado un hombre de 30 años durante una pelea en la concentración motera Pingüinos de Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras apuñalar a un joven en Pingüinos en la madrugada del pasado 11 de enero.

Unos hechos que tuvieron lugar a las 7:00 horas en la campa. Los agentes fueron requeridos tras ser informados de que en la carpa principal del recinto se había producido el apuñalamiento de una persona.

Los agentes se desplazaron de inmediato al lugar, acompañados por el personal de seguridad del evento, localizando a un varón tendido en el suelo, que presentaba varias heridas sangrantes.

Minutos después, efectivos del Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 atendieron al herido y procedieron a su traslado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde una primera valoración médica determinó que presentaba tres heridas por arma blanca, dos de ellas en la espalda y una en el brazo.

Esta última resultó ser de extrema gravedad, al encontrarse seccionadas por completo la arteria y las venas humerales.

Durante la intervención, un testigo presencial informó a los agentes de que el presunto agresor llevaba toda la noche increpando a jóvenes que se acercaban a hablar con una chica, habiendo protagonizado varios enfrentamientos y requiriendo incluso la mediación de terceros para evitar agresiones.

El testigo relató que, en el momento del ataque, tuvo que agarrar del brazo al autor para que dejara de apuñalar a la víctima. Con los datos aportados por los testigos, se estableció un dispositivo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso pocos minutos después en la localidad de Laguna de Duero.

Durante su identificación, el individuo manifestó inicialmente haber tenido un problema con un joven al que había golpeado con una botella en la espalda, para después rectificar y afirmar que se trataba de un vaso. Ante los hechos relatados y las lesiones causadas, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso inmediato en prisión.