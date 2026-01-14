Detenida una pareja de jóvenes tras agredirse mutuamente en un hotel del centro de Palencia

Agentes de la Policía Local de Palencia detuvieron el pasado viernes 9 de enero a una pareja, de 23 y 24 años, tras un presunto episodio de agresiones mutuas ocurrido en la habitación de un hotel situado en el centro de la ciudad. Ambos presentaban lesiones de diversa consideración y fueron arrestados como presuntos autores de delitos de violencia de género y violencia doméstica, después de que los agentes comprobaran que la discusión derivó en un enfrentamiento físico entre los dos implicados.

Los hechos ocurrieron sobre las 21:00 horas, cuando un cliente alojado en una habitación contigua alertó a la recepción del establecimiento tras escuchar una fuerte discusión acompañada de golpes. Desde el hotel se dio aviso a los servicios de emergencias, que desplazaron al lugar a dos patrullas de seguridad ciudadana.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con la mujer implicada, de 24 años, que se encontraba muy nerviosa y presentaba una hemorragia nasal. La joven relató lo sucedido y reconoció que la agresión había sido mutua e indicó que su pareja había abandonado el hotel y desconocía su paradero.

Tras comunicar la descripción del varón al resto de patrullas, los agentes localizaron poco después al joven, de 23 años, en las inmediaciones del hotel. El hombre presentaba lesiones superficiales en el rostro, cuello y brazos, que aseguró haber sufrido durante la discusión con su pareja. Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de ambos y les informaron de sus derechos y de que serían investigados por presuntos delitos de violencia de género y violencia doméstica.

Posteriormente, fueron trasladados a diferentes centros de salud para ser atendidos y para la elaboración de los correspondientes partes de lesiones, antes de ser puestos a disposición de la Comisaría de Policía Nacional.