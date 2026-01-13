Tragedia en las carreteras de Palencia: muere un camionero tras una salida de vía en Guardo

Un camionero ha muerto tras sufrir una salida de vía con el camión cisterna que conducía en el kilómetro 175 de la CL-626, en el término municipal de Guardo (Palencia), como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido en la salida hacia León a eso de las 14:31 horas de la tarde de este martes, 13 de enero. Los alertantes informaban de que el conductor se encontraba atrapado en el interior de la cabina.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil y una Unidad Enfermerizada en Emergencias.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del conductor.