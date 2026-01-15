Presume de sus grafitis en redes y le sale caro: detienen a dos jóvenes por hacer pintadas en trenes en Valladolid

Presume de sus grafitis en sus redes sociales y le sale caro. Investigadores de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes en Valladolid como presuntos autores de un delito de daños cometido el 15 de noviembre de 2025, cuando hicieron pintadas en dos vagones de tren en la estación Campo Grande de la ciudad. Uno de ellos, alardeó en redes sociales de los hechos cometidos, cuyo coste de reparación asciende a un total de 3.744,66 euros.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de noviembre, en concreto en la noche del día 15, cuando vigilantes de seguridad en la estación de trenes Campo Grande alertaban a la Sala Cimacc 091, de que habían sorprendido a dos jóvenes pintando en dos vagones de tren estacionados.

Al ser sorprendidos, los dos jóvenes habían huido del lugar abandonando varios sprays entre las vías, sin que pudieran ser alcanzados por los vigilantes. Posteriormente, un responsable de Adif se personó en dependencias de la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia por los daños ocasionados.

Debido a las características de las pinturas empleadas, las cuales eran ácidas y corrosivas, las superficies de los vagones, la propia capa de pintura y la laca protectora así como la chapa de carrocería resultaron dañadas, con un coste total de reparación que ascendió a los 3.744,66 euros.

Presumía en redes sociales

Cuando el Grupo I de la Comisaría de Distrito Valladolid Delicias fue conocedor de la denuncia, inició investigaciones para determinar la autoría de las dos pintadas. Tras diferentes gestiones pudieron determinar sin ningún género de dudas la identidad de los dos jóvenes, imputándoles un delito de daños. Se da la circunstancia de que uno de los dos autores presumía en sus redes sociales de las pintadas efectuadas.

Uno de los jóvenes fue detenido el pasado 12 de enero y al otro presunto autor se le detuvo el 13 de enero. A ambos detenidos se les tomó declaración en dependencias policiales, y tras dar por concluida la investigación y trasladado el atestado a la autoridad judicial, los dos detenidos fueron puestos en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos.

Ambos jóvenes van a ser propuestos para sanción administrativa por incurrir en una falta tipificada en la Ley 38/2015 del sector ferroviario, que contempla sanciones de multa de hasta 7.500 euros en las faltas leves y de 7.501 hasta 38.000 euros en las faltas graves, por acceder a zonas ferroviarias restringidas sin autorización.