Herida una joven tras ser atropellada por un coche en la avenida de Zamora de Valladolid
Se han desplazado hasta el lugar de los hechos efectivos de la Policía Local y Nacional, así como una ambulancia de Sacyl.
Una mujer de unos 26 años ha resultado herida en la tarde de este miércoles tras ser atropellada por un turismo en la avenida de Zamora, en la rotonda dirección a la calle Cañada Real, en Valladolid capital, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112.
El suceso ha tenido lugar a las 20:03 horas y la herida se quejaba de una mano y un tobillo. Por ese motivo, se han desplazado hasta el lugar de los hechos efectivos de la Policía Local y Nacional, así como una ambulancia de Sacyl.