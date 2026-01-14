Herida una mujer en silla de ruedas tras ser atropellada por un todoterreno en Burgos

Una mujer en silla de ruedas ha resultado herida este miércoles tras ser atropellada por un todoterreno en Burgos. Los hechos han tenido lugar en la calle Canales, número 20, a la altura del paso de cebra, a las 12:31 horas, cuando una mujer que cruzaba en silla de ruedas ha sido golpeada por un todoterreno y ha quedado atrapada bajo el vehículo.

El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local, los Bomberos y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil. Sacyl ha atendido a la mujer, de 66 años, que ha sido trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.